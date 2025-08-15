La estación de Aemet del aeropuerto de Sevilla marca la máxima de Andalucía este viernes

El calor sigue sin dar tregua en toda España y se recrudece en Andalucía. Si bien durante la jornada de ayer varios municipios andaluces pasaron de los 40 grados, también en la provincia de Sevilla, Morón de la Frontera ha alcanzado los 42,3°C a las 16:50 horas, mientras que Carmona ha registrado la misma temperatura a las 17:10.

Asimismo, la estación meteorológica de la capital hispalense ha marcado 42°C a las 16:40, una temperatura que también se ha registrado en la estación del aeropuerto de Sevilla a las 17:20, cerrando así este ranking de máximas.

Hoy, más calor

Los municipios andaluces vuelven a copar todos los registros de temperaturas altas en España durante la mañana de este viernes, rozando cinco los 37 grados, según los datos actualizados en la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según datos recientes, estos son los municipios con los registros más elevados en las últimas horas:

La mañana de este viernes ha dejado un marcado contraste térmico en Andalucía, con máximas que han rozado los 37 °C y mínimas por debajo de los 12 °C. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 11:30 horas, la temperatura más alta se ha registrado en el aeropuerto de Sevilla, con 37 °C a las 11:20 horas, seguida de Morón de la Frontera con 36,3 °C y El Bosque (Cádiz) con 35,9 °C. También destacan El Ejido (Almería), con 35,1 °C, y Hinojosa del Duque (Córdoba), con 35 °C.

En el extremo opuesto, la mínima más baja se ha medido en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con 11,4 °C a las 07:00 horas. Otras temperaturas frías se han registrado en el radiotelescopio de Sierra Nevada (13,5 °C), Laguna Seca (14,6 °C), Cañar (15,4 °C) y Baza (15,8 °C), todas en la provincia granadina.

La ola de calor sigue azotando a Andalucía por decimotercer día consecutivo, aunque las temperaturas extremas comienzan a dar una leve tregua por tercer día seguido este viernes. A pesar de ello, se mantiene activo el aviso naranja por altas temperaturas en varias zonas de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 41 grados. Por su parte, Almería, Cádiz y Granada estarán bajo alerta amarilla, mientras que Málaga, por tercer día consecutivo, permanecerá fuera de las zonas en riesgo por calor.