Ola de calor
La estación de Aemet del aeropuerto de Sevilla marca la máxima de Andalucía este viernes
Las temperaturas permanecerán sin cambios este viernes, salvo un ascenso local de las mínimas en el tercio occidental de Andalucía
El calor sigue sin dar tregua en toda España y se recrudece en Andalucía. Si bien durante la jornada de ayer varios municipios andaluces pasaron de los 40 grados, también en la provincia de Sevilla, Morón de la Frontera ha alcanzado los 42,3°C a las 16:50 horas, mientras que Carmona ha registrado la misma temperatura a las 17:10.
Asimismo, la estación meteorológica de la capital hispalense ha marcado 42°C a las 16:40, una temperatura que también se ha registrado en la estación del aeropuerto de Sevilla a las 17:20, cerrando así este ranking de máximas.
Hoy, más calor
Los municipios andaluces vuelven a copar todos los registros de temperaturas altas en España durante la mañana de este viernes, rozando cinco los 37 grados, según los datos actualizados en la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según datos recientes, estos son los municipios con los registros más elevados en las últimas horas:
La mañana de este viernes ha dejado un marcado contraste térmico en Andalucía, con máximas que han rozado los 37 °C y mínimas por debajo de los 12 °C. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 11:30 horas, la temperatura más alta se ha registrado en el aeropuerto de Sevilla, con 37 °C a las 11:20 horas, seguida de Morón de la Frontera con 36,3 °C y El Bosque (Cádiz) con 35,9 °C. También destacan El Ejido (Almería), con 35,1 °C, y Hinojosa del Duque (Córdoba), con 35 °C.
En el extremo opuesto, la mínima más baja se ha medido en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con 11,4 °C a las 07:00 horas. Otras temperaturas frías se han registrado en el radiotelescopio de Sierra Nevada (13,5 °C), Laguna Seca (14,6 °C), Cañar (15,4 °C) y Baza (15,8 °C), todas en la provincia granadina.
La ola de calor sigue azotando a Andalucía por decimotercer día consecutivo, aunque las temperaturas extremas comienzan a dar una leve tregua por tercer día seguido este viernes. A pesar de ello, se mantiene activo el aviso naranja por altas temperaturas en varias zonas de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 41 grados. Por su parte, Almería, Cádiz y Granada estarán bajo alerta amarilla, mientras que Málaga, por tercer día consecutivo, permanecerá fuera de las zonas en riesgo por calor.
- Estos dos pueblos de Sevilla y Huelva baten récord de calor: marcan la temperatura más alta del país
- Récord de temperatura en Andalucía: los cinco municipios donde más aprieta el calor este jueves
- Ni Almería ni Cádiz: esta es la provincia andaluza que tiene la única playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente
- Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
- Un fuego “muy difícil” vuelve a castigar a Tarifa: otro desalojo al límite con 2.000 evacuados en Atlanterra
- Así es la ciudad andaluza que pasa desapercibida para el turismo y que el diario británico ‘The Guardian’ recomienda visitar
- La otra de calor histórica en Andalucía: cuando Morón de la Frontera llegó a los 46 grados a la sombra
- Atlanterra queda dividida por el incendio de Tarifa: solo vuelven a casas y hoteles una parte de los evacuados