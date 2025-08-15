Retenciones a la salida de Sevilla por un accidente en la A-49 en Benacazón

Un accidente registrado en el kilómetro 20 de la A-49, en Benacazón, está complicando la salida de Sevilla, provocando más de seis kilómetros de tráfico lento en la zona. La DGT recomienda extremar la precaución y prever posibles retrasos si se circula por este tramo.

Algunas carreteras en dirección Huelva, Sevilla, Barcelona, Cádiz, Valencia, Bilbao, Asturias y Cantabria están comenzado a acumular retenciones de consideración en la segunda jornada del operativo de Tráfico del puente del 15 de agosto, en la que al mediodía había siete vías cortadas por los incendios forestales.

Fuentes de la DGT han informado de los puntos de la red viaria en los que se circula con problemas, algunos de ellos debido a accidentes dado el mayor número de desplazamientos:

- En la salida de Sevilla por la carretera A-49 se producen retenciones desde el kilómetro 14 en Umbrete al 23 por Huevar, en dirección a Huelva, debido a un accidente.

- En la AP-4, desde los Palacios y Villafranca hasta Las Cabezas de San Juan en unos cinco kilómetros.

- En Cádiz, en la A-48 y en la A-4 en la zona del Marquesado hacia Cádiz capital.

- En Valencia, de entrada, por la A-3 entre Cheste y Librilla.

- En Alicante, tres kilómetros de circulación lenta en la AP-7, en dirección Valencia por un accidente.

- En Albacete, otro siniestro complica la A-31 en la zona de Campollano, de entrada a la ciudad.

- En la salida de Barcelona por Martorell en la carretera AP-7 también se conduce con dificultad.

- En la salida de Bilbao, por la A-8, por la zona de Portugalete y Santurce y dirección Cantabria, hay unos tres kilómetros de retenciones.

- En Asturias, también unos cuatro kilómetros de tráfico lento por la zona de Villaviciosa, dirección Lastre y Ribadesella.

Al mediodía eran siete las carreteras cortadas a la circulación como consecuencia de los incendios forestales, una de ellas nacional y el resto de la red secundaria.

En Cáceres no se puede circular por la N-630 por Aldeanueva del Camino, ni tampoco por la CC-206 en Almendral, la CC-213 en Villar de Plasencia, la CC-214 en Jarilla y la CC-218 en Casas del Monte.

Además, la circulación está prohibida en la ZA-102 en Pías (Zamora) y en la carretera de Huelva HU-8100, en Aroche.