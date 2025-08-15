El virus del Nilo aparece en Sevilla y Jerez, que refuerza la fumigación contra el mosquito

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha confirmado la circulación del virus del Nilo en los términos municipales de La Puebla de los Infantes en Sevilla, Jerez de la Frontera en Cádiz y en Pulpí en Almería, tras detectarse presencia del virus en mosquitos transmisores.

Tras el resultado del laboratorio, Salud y Consumo ha decretado que los municipios de Jerez de la Frontera y La Puebla de los Infantes se mantengan con nivel de riesgo alto, ya que, al detectarse la circulación a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, y de acuerdo con el Programa autonómico de vigilancia y control de FNO, no ha sido necesario declararlos área en alerta.

Por su parte el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera se encuentra trabajando de manera coordinada con la Delegación Territorial de Salud y la empresa Lokimica, y quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras la detección de la circulación del Virus del Nilo en mosquitos en la Laguna de Medina.

Tanto el segundo teniente de alcalde de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar, como la tercer teniente de alcalde de Medio Rural, Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, han estado en continuo contacto con la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, y con los propios alcaldes de las ELA y delegados de alcaldía de las barriadas rurales del entorno de La Laguna de Medina, y a los que se les ha informado de la situación y enviado una serie de recomendaciones para que la trasladen a sus vecinos de manera preventiva, ya que no se ha detectado en núcleos urbanos.

Asimismo, han recordado que el Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez "sigue manteniendo y actuando en el refuerzo de la vigilancia en nivel 4 (sin afección a los seres humanos) por el virus del Nilo, habitual en época estival, trabajando para prevenir de manera coordinada con la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía y la empresa Lokímica adjudicataria del servicio contra las plagas en todo el término municipal".

Sin cambios en Almería

En el caso de Pulpí, este resultado "no supone cambio y se mantiene como área en alerta", según la Junta. Igualmente, ha indicado que se mantienen como área en alerta los municipios almerienses de Zurgena, y Mojácar; así como Castiblanco de los Arroyos en Sevilla.

Por otro lado, desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica se ha descartado casos confirmados en humanos hasta el momento, habiéndose realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 249 usuarios y todos han resultado negativos. Durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 188 trampas instaladas, en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles, se ha observado abundancia en los municipios de Los Palacios y Villafranca (zona de Cerro de las Cigüeñas, en Sevilla), La Puebla del Río (zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y Brazo del Este y núcleo urbano), Coria del Río, Benacazón, Almensilla, Isla Mayor, Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la Mitación, Cártama y Málaga.

Nivel elevado en los municipios de Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache. Y nivel moderado en los municipios de Úrracal, Pulpí, Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera, Tarifa, Guadalcazar, La Carlota, La Rambla, Lucena, Huelva (Zona de la Calatilla), Villanueva de la Reina, La Carolina, Lopera, Ibros, Las Navas de San Juan, Mijas, Alhaurín de la Torre, Casabermeja, Fuente de Piedra, Guaro, Gerena, Guillena, Gelves, Dos Hermanas, Aznalcázar, el Viso del Alcor, La Luisiana y Lebrija. El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.

Los Equipos de proyectos locales de fiebre del Nilo occidental (EPL-FNO) han realizado 1.204 formaciones en las que han participado 45.630 personas. Por tipo de actividad se han desarrollado 470 en centros escolares; 385 acciones comunitarias; 128 colaboración con profesionales no sanitarios y 221 colaboración con profesionales sanitarios.