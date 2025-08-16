Chiclana reclama a la Junta inversiones en sanidad "para no perder la competitividad" este verano

Una mañana en la Barrosa, un helado en el Soleluna o una cervecita el 5comentario. Quienes pasan julio y agosto en Chiclana cumplen cada año con los ritos y las tradiciones de cada periodo estival. Estos días en las playas de este municipio gaditano no cabe una sombrilla, hasta allí se han trasladado miles de veraneantes, que hacen que la población se triplique. Así mientras unos aprovechan para descansar, en la localidad no hay tiempo para el aburrimiento.

Pese a que el verano sigue siendo la temporada favorita para quienes visitan la localidad gaditana, su alcalde reconoce que los visitantes han crecido un 7% desde el mes de abril, lo que anuncia una tendencia de desestacionalización. Chiclana acumula, según su alcalde, casi un tercio de las reservas hoteleras de la provincia. "Nosotros hemos tenido este año un millón de pernoctaciones hoteleras en la provincia de Cádiz y 296.000 son de Chiclana", explica Román, para apuntar que a estas hay que sumarles también los apartamentos y las viviendas turísticas.

Pese a todo, el verano sigue siendo la estación por excelencia. El municipio está a punto de alcanzar los 93.000 habitantes, pero cada vez que empiezan los meses de calor el gasto de agua y las toneladas de basura, mecanismos que utiliza el Consistorio para medir la población, se multiplican exponencialmente. En julio, se alcanzan las 220.000 personas y en agosto se llega hasta las 230.000 o 240.000, casi el triple de la población habitual.

La experiencia de cada verano

Pese a la importancia de la oferta hotelera, en Chiclana sigue triunfando el turismo de segundas residencias. De hecho, durante la temporada alta dos tercios de los visitantes responden a turismo nacional, aunque está balanza cambia fuera de temporada cuando los extranjeros suponen el 66% de las visitas. Además, el primer edil asegura que "hay una consolidación de la población de segundas viviendas que se convierte en primera". "Poco a poco desde el Covid ha habido un incremento de gente que busca otra manera de vivir", insiste.

Para poder hacer frente a este aumento poblacional el Ayuntamiento se prepara cada año para la temporada baja, la media y la alta. "Tenemos ya la experiencia y trabajamos para no tener desajustes", señala el dirigente socialista gaditano. Así, el Ayuntamiento prepara los pliegos de los contratos de los servicios de salvamento, la basura o la policía teniendo en cuenta esta situación.

Cada año desde 2019 la Junta de Andalucía ayuda a los Ayuntamientos de los municipios de menos de 100.000 habitantes que reciben más turistas para fomentar su patrimonio "promoviendo la calidad en la prestación de los servicios municipales". La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte sostiene que "son unas ayudas que se otorgan a los municipios para afrontar el aumento de población en determinadas épocas del año y a mejorar sus servicios turísticos".

Ayudas de la Junta

Aunque en Chiclana todas las ayudas son bien recibidas, Román lamenta que esta "ha bajado últimamente". "La dotación sigue siendo la misma pero hay mas municipios turísticos", explica el dirigente socialista para apuntar que son subvenciones "en clave turística" por lo que no permiten asfaltar calles o arreglar aceras que para el alcalde, son intervenciones "necesarias".

Frente a la ayuda que ofrece la Junta a los municipios turísticos, destinada a mejorar museos o restaurar monumentos, el regidor sostiene que lo que necesitan en Chiclana es "seguir incrementado los servicios" como la salud o educación, donde están por debajo de la media en número de institutos, "para no perder la competitividad del turismo". "De momento hemos conseguido poco, pero no nos aburrimos", bromea.