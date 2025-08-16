Una gaditana revela lo que nunca se debe hacer en las playas de Andalucía: "No hace falta"

La costa andaluza, con sus enormes arenales, sus pequeñas calas escondidas y sus aguas cristalinas perfectas para desconectar y resguardarse del intenso calor de estas jornadas veraniegas, ocupa un lugar destacado entre los planes vacacionales de turistas de toda la geografía nacional e internacional. Esto ha llenado de riqueza y actividad estos lugares, pero también de una masificación que imposibilita a los residentes de estas zonas disfrutar de su propio territorio con la calma deseada.

Para mostrar esta situación y reclamar a los turistas que eviten ciertos comportamientos que afectan a los vecinos andaluces, la gaditana Alba Molleda publicó un vídeo en sus redes sociales hace un par de veranos que se ha vuelto a viralizar estos días ante la continuidad de la problemática que refleja y que se encuentra en las playas de toda la comunidad autónoma: "No ponerse tan cerca en la playa".

La gaditana reclama a los turistas más respeto en las playas de Andalucía

Así, esta gaditana ha pedido a los visitantes que acuden a la Costa de la Luz para sumergirse en sus paisajes y playas que eviten realizar ciertas prácticas que se producen en otros entornos del país, como madrugar para poner su sombrilla en primera línea de playa, ya que "no hace falta". "Gente que estáis veraneando en Cádiz y que no sois de Cádiz, por favor. Ya sabemos que esto no es Valencia ni Cataluña, que aquí no hace falta que tú te levantes a las ocho de la mañana y clavar una sombrilla en la playa", ha recalcado.

Uno de los principales motivos para evitar esta acción es el constante cambio de la marea a lo largo del día: "¿Que tú lo quieres hacer? Tu problema es pero, a lo mejor, cuando vengas a las doce de la mañana, tienes que ir a buscar la sombrilla a Canarias".

La falta de espacio entre bañistas, una problemática común en las playas de Cádiz

Pero este no es el único comportamiento que ha criticado la joven, sino también la falta de espacio personal que dejan algunos visitantes a la hora de colocar sus toallas y sombrillas junto a otros bañistas: "Si tú llegas a las tres de la tarde o a las doce de la mañana y ya hay gente, no te sientes al lado, no te pegues, porque la gente va tranquila a la playa y aquí eso no se lleva".

Además, ha recalcado: "Vamos a tener cuidado, porque yo estoy viendo los huecos en la playa y tú te has sentado a mi lado, pegado, que me estiro y te toco los pies". Por ello, ha pedido a los visitantes que "tengan un poco más de miramiento" y, antes de colocar su sombrilla, contemplen la playa y los posibles huecos libres para evitar agobios y permitir que todos los bañistas puedan disfrutar con tranquilidad y espacio suficiente de la costa: "Lo que para ti es un sitio en Valencia o Barcelona, búscalo un poco más grande, porque ese hueco probablemente no sea un sitio, sea dar por culo".