Sucesos
Dos heridos graves en El Rocío en accidentes con mulos y un caballo
En un fin de semana en el que miles de personas se concentran en la aldea con motivo de la celebración de El Rocío Chico
Dos personas han resultado heridas de gravedad la pasada madrugada en El Rocío, en ambos casos por accidentes relacionados con équidos, en un fin de semana en el que miles de personas se concentran en la aldea con motivo de la celebración de El Rocío Chico.
Según ha informado el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Móvil (DCCU) Condado-Campiña, sobre la 01:00 de esta madrugada fue alertado por el centro coordinador, con base en Matalascañas, por un accidente con un carro de mulos en El Rocío.
A la llegada del dispositivo médico se valoró a un herido con fractura abierta de tibia, que fue trasladado al hospital Infanta Elena de Huelva capital.
A las 02:45 vuelve a ser alertado el mismo equipo por un herido por caída de caballo, que, tras ser estabilizado, fue trasladado al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, aunque dada su gravedad se derivó finalmente al Virgen del Rocío de Sevilla.
