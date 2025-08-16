Sucesos
Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza "rápido"
Las llamas afectan a la Sierra de Buitrones y no se descarta, según fuentes de los bomberos, la evacuación de algunas fincas
El Infoca ha desplegado el Puesto de Mando Avanzado, 14 medios aéreos y numerosos efectivos
Rafael Verdú
Un incendio forestal declarado en Villanueva del Rey ha puesto en alerta al Infoca, que ha desplegado 14 medios aéreos y ha montado un Puesto de Mando Avanzado de Incendios (PAIF) ante lo que se prevé una labor ardua y larga. Ante la imponente columna de humo, las autoridades se han visto obligadas a cortar la N-432 en ambos sentidos, entre el kilómetro 201 y 208, en el término municipal de Belmez.
El fuego se ha originado a las 15.30 horas aproximadamente en la Sierra de Buitrones, en una zona de bancales con una orografía que dificulta las labores de extinción y en el que, según informan a este periódico fuentes del Plan Infoca, será fundamental la labor de los efectivos por el aire. La principal preocupación es el "rápido" avance del fuego.
La situación es complicada y se podría agravar con el paso del tiempo, dadas las complicadas condiciones. Además de tratarse de una zona de monte abrupta, el viento está soplando con rachas de entre 15 y 20 kilómetros por hora, lo que hace que el fuego avance con rapidez. En la zona, que se encuentra todo el día en alerta naranja por las altas temperaturas según Aemet, se han registrado temperaturas cercanas a los 43 grados durante la tarde de este sábado.
Importante despliegue de medios
En un primer momento han sido desplegados seis medios aéreos, pero el Infoca ha reforzado el dispositivo por la evolución del fuego. Además, han sido movilizados los bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo. Permanecen activos también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. El Infoca ha desplazado a la zona su puesto de mando avanzado, lo que da una idea de la complejidad de las tareas de extinción.
En estos momentos trabajan contra las llamas seis aviones de carga en tierra, una aeronave de coordinación, dos helicópteros ligeros, dos semipesados, dos pesados y un mando. Por tierra, se emplean cinco camiones autobombas, siete grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de refuerzo, seis técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos buldóceres.
Además, ha sido desplegada una unidad médica, una unidad de análisis y seguimiento de incendios forestales, una unidad de sistema de emergencias y dos drones.
- Estos dos pueblos de Sevilla y Huelva baten récord de calor: marcan la temperatura más alta del país
- Récord de temperatura en Andalucía: los cinco municipios donde más aprieta el calor este jueves
- Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: 'Ni caso a los acomplejados
- La estación de Aemet del aeropuerto de Sevilla marca la máxima de Andalucía este viernes
- Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes
- Atlanterra queda dividida por el incendio de Tarifa: solo vuelven a casas y hoteles una parte de los evacuados
- Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: 'Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles
- Ni Almería ni Cádiz: esta es la provincia andaluza que tiene la única playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente