Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza "rápido"

Un incendio forestal declarado en Villanueva del Rey ha puesto en alerta al Infoca, que ha desplegado 14 medios aéreos y ha montado un Puesto de Mando Avanzado de Incendios (PAIF) ante lo que se prevé una labor ardua y larga. Ante la imponente columna de humo, las autoridades se han visto obligadas a cortar la N-432 en ambos sentidos, entre el kilómetro 201 y 208, en el término municipal de Belmez.

El fuego se ha originado a las 15.30 horas aproximadamente en la Sierra de Buitrones, en una zona de bancales con una orografía que dificulta las labores de extinción y en el que, según informan a este periódico fuentes del Plan Infoca, será fundamental la labor de los efectivos por el aire. La principal preocupación es el "rápido" avance del fuego.

La situación es complicada y se podría agravar con el paso del tiempo, dadas las complicadas condiciones. Además de tratarse de una zona de monte abrupta, el viento está soplando con rachas de entre 15 y 20 kilómetros por hora, lo que hace que el fuego avance con rapidez. En la zona, que se encuentra todo el día en alerta naranja por las altas temperaturas según Aemet, se han registrado temperaturas cercanas a los 43 grados durante la tarde de este sábado.

Humareda del incendio de Villanueva del Rey, a 29 kilómetros. / AJ González

Importante despliegue de medios

En un primer momento han sido desplegados seis medios aéreos, pero el Infoca ha reforzado el dispositivo por la evolución del fuego. Además, han sido movilizados los bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo. Permanecen activos también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. El Infoca ha desplazado a la zona su puesto de mando avanzado, lo que da una idea de la complejidad de las tareas de extinción.

Momentos iniciales del incendio de Villanueva del Rey. / Plan Infoca

En estos momentos trabajan contra las llamas seis aviones de carga en tierra, una aeronave de coordinación, dos helicópteros ligeros, dos semipesados, dos pesados y un mando. Por tierra, se emplean cinco camiones autobombas, siete grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de refuerzo, seis técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos buldóceres.

Además, ha sido desplegada una unidad médica, una unidad de análisis y seguimiento de incendios forestales, una unidad de sistema de emergencias y dos drones.