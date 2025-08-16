La Junta insiste en el "riesgo extremo" de incendio en Andalucía y pide "consciencia" a la ciudadanía

Andalucía se encuentra en "riesgo extremo" por incendio. Así lo ha recordado este sábado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administración, Antonio Sanz, quien ha pedido "consciencia" a la ciudadanía para que tome precauciones y "llame inmediatamente al 112 ante cualquier señal de humo o situación de riesgo".

Según ha informado el consejero en una entrevista a Canal Sur Radio durante un acto en Cazalla de la Sierra (Sevilla) este sábado, "el 85% de los incendios que se producen en Andalucía se quedan en conatos y que no se convierta en grandes incendios es gracias a la labor de los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca)".

En rojo casi todo el mapa

Todas las provincias, excepto Almería, aparecen afectadas por este riesgo, según el mapa que ha dado a conocer el Infoca en sus redes sociales, coincidiendo con un episodio de aviso rojo por calor en dos de ellas, Sevilla y Córdoba.

De hecho, estas dos provincias son las que aparecen con una mayor superficie susceptible de ser pasto de las llamas, aunque también se ven amenazadas la zona occidental de Jaén y Cádiz y de Huelva incluso la costa. En los casos de Granada y Málaga, la extensión de este riesgo es menor y se concentra en la zona norte de la provincia.

Solidaridad con otros territorios

De este modo, Sanz ha reconocido la "solidaridad" de estos trabajadores "en un momento difícil para España, que se encuentran en incendios forestales de Galicia, Extremadura y Castilla y León". Actualmente se han desplazado "diez grupos de especialistas desplazados, entre los que se encuentra la Brigada de Refuerzo contra incendios (Bricas) de Granada, vehículos autobomba, técnicos de extinción y medios aéreos".

Además, ha destacado que Andalucía "continúa estando protegida con 4.700 profesionales y más de 40 medios aéreos adscritos a la Agencia de Emergencias de Andalucía y al Plan Infoca". En estos momentos, los profesionales siguen trabajando en algunos incendios, como el de Bonares (Huelva) o el desatado esta madrugada entre Gerena y El Garrobo.

El consejero ha advertido además sobre los avisos por altas temperaturas en toda Andalucía, que esta jornada se agravan en Sevilla y Córdoba alcanzando el aviso rojo. Por ello, ha pedido "precaución sobre todo con niños, ancianos y enfermos", poniendo énfasis "en la hidratación". Asimismo, ha pedido "no salir a la calle en hora punta si no es extremadamente necesario y comidas ligeras, frías y frescas".