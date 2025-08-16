GASTRONOMÍA

Este es el pueblo andaluz elegido como en el que "mejor se come" por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad

Los profesionales destacan que la cocina de este municipio se basa en productos locales, recetas clásicas y una "pizca" de innovación

Monachil, el pueblo en el que mejor se come de toda Andalucía

Monachil, el pueblo en el que mejor se come de toda Andalucía

"El pueblo donde mejor se come de Andalucía". Así definen los expertos de la revista especializada 'Viajar' uno de los municipios de la comunidad autónoma más singulares en el que disfrutar no solo de su exquisita cocina, que mezcla tradición culinaria y una "pizca" de innovación, sino también de sus inigualables paisajes, en plena sierra y rodeado de la naturaleza más inexplorada.

Este enclave privilegiado que cuenta con unas vistas únicas de Sierra Nevada y restaurantes "elegantes" en los que degustar los mejores bocados es Monachil, municipio localizado en la provincia de Granada, a solo ocho kilómetros de la capital, del que la revista 'Viajar' asegura que es un "destino encantador y la escapada perfecta".

"La comida andaluza es una de las más ricas del país y si, además, se degusta en un precioso pueblo de Sierra Nevada, la experiencia es aún mejor", han señalado los expertos. Por ello, han indicado que se trata del municipio en el que mejor se come de Andalucía por su tradición gastronómica basada en productos locales, recetas clásicas y una "pizca" de innovación que "se puede apreciar en cada restaurante".

Monachil, el pueblo en el que mejor se come de toda Andalucía

Entre los establecimientos imprescindibles que visitar durante una escapada a Monachil para probar su "gran propuesta gastronómica", el medio especializado ha recomendado 'La Cantina de Diego', un negocio con un menú basado en productos locales y de temporada en el que el chef y agricultor Diego Higueras utiliza los alimentos de sus propias huertas.

"Añade también algunas carnes y pescados para terminar de completar sus platos. Algunos de los más famosos son el revuelto de morcilla de Monachil, el solomillo de la sierra con guarnición o los tacos de bacalao frito con tomate", ha destacado la publicación sobre este restaurante que presenta un ambiente "rústico y acogedor", con una hermosa terraza desde la que se pueden ver los cerezos e higueras que rodean el lugar.

Monachil, el pueblo en el que mejor se come de toda Andalucía

Monachil, el pueblo en el que mejor se come de toda Andalucía / Ayuntamiento de Monachil

Junto a este negocio, la revista 'Viajar' ha destacado el 'Hotel Rural Huerta del Laurel', un restaurante con una amplia terraza con parque infantil que ofrece gran variedad de embutidos, morcillas, longanizas de Monachil, croquetas, el tradicional plato Alpujarreño y su plato serrano de Monachil.

Los mejores restaurantes del pueblo en el que mejor se come de Andalucía

En este listado de los mejores lugares que descubrir en el municipio, los expertos también han recomendado 'El Molino de Rosa María Serrano', un restaurante que cuenta con casa rural y unas vistas privilegiadas a Sierra Nevada, visibles desde su preciosa terraza. En este lugar, los comensales pueden probar sus carnes a la parrilla o sus platos de croquetas, carnes, huevos rotos con jamón, embutidos, quesos y pizzas.

Los expertos también han recomendado a sus lectores disfrutar del restaurante 'El Molino', con su "encantadora terraza" y sus carnes a la parrilla o sus platos de calamares a la plancha, parrillada de verduras, flamenquín campero, puchero o huevos rotos con crema de Roquefort; así como del restaurante 'Ruta del Purche', localizado en el camping de Monachil, donde comer "desde un guiso casero que se hace cada día hasta otras especialidades como migas, choto, conejo, cordero o carnes rojas".

