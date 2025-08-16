Ola de calor

Los cinco puntos más calurosos de Sevilla y Andalucía este sábado por la mañana

Las altas temperaturas pondrán este sábado en aviso a un total de 46 provincias, 30 de las cuales estarán en nivel naranja y una, Sevilla, en nivel rojo

Mapa térmico de la mañana de este sábado en Europa.

Mapa térmico de la mañana de este sábado en Europa.

Los municipios andaluces vuelven a copar todos los registros de temperaturas altas en España durante la mañna de este sábado, rozando cinco los 38 grados, según los datos actualizados en la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según datos recientes, estos son los municipios con los registros más elevados en las últimas horas:

Sevilla Aeropuerto ha vuelto a liderar el ranking de temperaturas más altas con 36,4 grados a las 11:10 horas, seguido de Valverde del Camino (Huelva) con 36,1 ºC, Alájar (Huelva) con 35,9 ºC, El Ejido (Almería) con 35 ºC y Grazalema (Cádiz) con 34,4 ºC.

En el extremo opuesto, el frío se ha hecho notar en la provincia de Granada, donde se han registrado las mínimas de la mañana. Destacan los 11,4 ºC de Pradollano, en Sierra Nevada, y los 13,8 ºC en el radiotelescopio de la misma zona. También se han anotado temperaturas bajas en Baza (15,4 ºC), Laguna Seca (15,8 ºC) y Cañar (16,3 ºC).

Para lo que queda de este sábado, la Aemet ha vuelto a prolongar los aviso rojo por altas temperaturas en Aracena y el Andévalo en Huelva; Campiña sevillana; Campiña y Subbética cordobesa y la mayor parte de la provincia jienense, así como también se han activado los avisos naranjas en el litoral onubense; Campiña y litoral gaditano; Sierra Norte y Sur de Sevilla; Sierra y Pedroches de Córdoba; Cuenca del Genil de Granada y la zona del poniente almeriense.

