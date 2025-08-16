Empleo
Oportunidad de empleo para jóvenes y parados en Andalucía: más de 1.000 vacantes sin oposición
El SAE también incluye 450 ofertas de trabajo para perfiles profesionales variados en las distintas provincias de la comunidad
En la actualidad, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ofrece a través de su portal web más de 1.100 plazas vacantes disponibles a los que se puede optar sin pasar por una oposición y 450 ofertas de trabajo dirigidas a las personas que están buscando acceder al mercado laboral, con prioridad para jóvenes y desempleados mayores de 50 años, colectivos prioritarios para este organismo.
Entre los puestos ofertados, hay para perfiles profesionales de todo tipo: desde trabajadores sociales a contables, pasando por jardineros, ingenieros de producto, mozos de almacén o teleoperadores.
En lo que se refiere a las ofertas públicas de empleo, pueden encontrarse puestos como operador y montador de vídeo, analista para las nuevas tecnologías, auxiliar de ayuda a domicilio, técnico de laboratorio o director de programa de empleo y formación.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas deberán inscribirse a través de los enlaces de la oficina virtual del SAE del listado. Una vez en la página, debes pulsar en "Enviar currículum" y acceder, si ya estás registrado/a, mediante e usuario y contraseña u otro medio de identificación. En el caso de no estar inscrito, la persona interesada deberá registrarse como usuaria.
Si el interesado cumple con los requisitos del puesto y tiene la demanda en alta o suspensión con intermediación en los Servicios Públicos de Empleo, podrá inscribirse en las ofertas "con un solo clic".
Además, desde el área de gestión del SAE, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, se puede confeccionar un currículum para dirigir la petición a la oferta que más se ajuste al perfil profesional del solicitante.
Proceso de selección
"Todas las personas incorporadas como candidatas a una oferta entran en un proceso de preselección en el que se ordenan según la disponibilidad, fecha de solicitud de la ocupación y fecha de inscripción en el SAE, en su caso, y se envía a la entidad empleadora el número de candidaturas idóneas y disponibles solicitado en la oferta. Por ello, la inscripción en una oferta no presupone el envío de la candidatura a la entidad empleadora", detallan desde el Servicio Andaluz de Empleo.
Si la inscripción no fuera posible, el sistema muestra a la persona interesa un aviso con el mensaje de error que indica los motivos por los que no puedes vincularte a la oferta.
