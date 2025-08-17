Sucesos

Estabilizado el incendio forestal de Villanueva del Rey

Un centenar de bomberos del Infoca han trabajado durante la madrugada en la extinción de las llamas

A. J. González

Cristina Ramírez

Córdoba

El Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este sábado en Villanueva del Rey. Un centenar de efectivos han trabajado durante la madrugada para apagar el fuego tras la retirada de los medios aéreos al caer la noche hasta llegar a controlarlo a las 2.20 horas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en redes sociales. Un tramo de la N-432 continúa cortada por este siniestro, según fuentes del 112.

La labor de extinción, que ya avisaron ayer que sería ardua y larga, continúa durante el día de hoy. En estos momentos trabajan seis autobombas, ocho grupos de bomberos forestales, dos de ellos encargados de emergencias, 6 técnicos de operaciones y un técnico de extinción. También se han sumado al dispositivo tres buldóceres, una unidad de sistemas de emergencia y dos drones.

Incendio forestal en Villanueva del Rey / A. J. González

Fuentes del Infoca han informado a este periódico que, por el momento, no se han incorporado medios aéreos en la jornada de este domingo, que se unirán al dispositivo según la evolución de las llamas.

El fuego, que se originó a las 15.30 horas de ayer, dada la dificultad, cuenta con un Puesto de Mando Avanzado de Incendios (PAIF) en el lugar.

Ante las características del siniestro, las autoridades se vieron obligadas a cortar la N-432 en ambos sentidos, entre el kilómetro 201 y 208, en el término municipal de Belmez. Según el 112, aún no se ha restablecido la circulación en esta vía.

Estabilizado el incendio forestal de Villanueva del Rey y reabierta al tráfico la N-432

Estabilizado el incendio forestal de Villanueva del Rey y reabierta al tráfico la N-432

El Infoca logra estabilizar esta madrugada el fuego en Villanueva del Rey y la N-432 ha sido reabierta al tráfico

El Infoca logra estabilizar esta madrugada el fuego en Villanueva del Rey y la N-432 ha sido reabierta al tráfico

