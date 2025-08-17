El fuego vuelve a cebarse con Aroche pocas horas después de darse por extinguido otro incendio

Apenas ocho horas después de dar por extinguido el incendio forestal que desde hacía cuatro días azotaba a Aroche (Huelva), el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha declarado un nuevo fuego en el paraje La Contienda, de esta localidad.

Para luchar contra las llamas se han desplazado cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Bricas), siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. Además, se han movilizado 13 medios aéreos con seis aviones de carga en tierra y uno de coordinación, y seis helicópteros, uno ligero, dos semipesados, dos pesados y uno de mando. También trabajan tres autobombas, un buldócer, una unidad médica y una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales.

Un incendio distinto

Según confirman fuentes del Infoca a este periódico, el fuego se ha originado al comienzo de la tarde y "es distinto" al incendio que se declaró el pasado miércoles.

También en su cuenta de X, el Infoca explicaba a primera hora de la mañana de este domingo que el incendio declarado el pasado jueves 14 de agosto había sido extinguido en la noche del sábado.

La presencia de humo mantuvo cerrada al tráfico la carretera entre Aroche y Encinasola una vez controladas las llamas, que habían calcinado 500 hectáreas de este enclave onubense en este primer incendio.