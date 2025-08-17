Fuego
El incendio de Bonares pasa a fase de emergencia: la A-49, afectada por el humo en pleno retorno del Puente
El consejero de Presidencia anuncia que se activa la situación operativa 1 y pide precaución a las personas que estén por la zona
Los incendios no dejan de cebarse en Andalucía. Si en la tarde de este domingo un amplio despliegue del Infoca ha tenido que replegarse en Aroche (Huelva) por un nuevo incendio tras extinguirse el que llevaba tres días amenazando la zona, el de la localidad onubense de Bonares ha pasado a fase de emergencia, lo que supone situación operativa 1 del Plan Infoca.
Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a través de la red social X.
Vuelta de las playas
"Activamos la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por el incendio forestal declarado en Bonares, en Huelva, cuya acumulación de humo afecta a la A-49. Si estás en la zona, mucha precaución. Sigue indicaciones de operativos de la EMA [Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía]", ha señalado Sanz en su publicación.
Fuentes del Infoca consultadas por este periódico han asegurado que la vía que une Sevilla y la costa de Huelva -con especial densidad de tráfico en este domingo de retorno del puente- no ha sido cortada por la incidencia del humo procedente del incendio.
