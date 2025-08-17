Perdió a su bebé y ahora lucha porque otras madres puedan despedirse de sus hijos: "Necesitamos tiempo"

"El tiempo es lo que Oliver ha dejado aquí", dice su madre, Natalie Claytor. Todo lo que sucedió después de aquel fatídico 24 de noviembre de 2020, cuando esta inglesa afincada en Chiclana dio a luz a su hijo sin vida, es lo que tanto ella como su marido, Manuel Moreno, llaman El legado de Oliver. Ese es el nombre con el que Natalie bautizó la asociación que, tras vivir la experiencia más dura de su vida, le ha permitido recaudar más de 30.000 euros para financiar a 10 hospitales andaluces 'cunas de los abrazos'. Se trata de una especie de moisés aclimatado que permite que el cuerpo del bebé se mantenga en estado óptimo para que los padres puedan despedirse con tiempo de su hijo.

Se considera una muerte perinatal cuando el feto fallece entre las 24 semanas de gestación -unos seis meses- y durante el primer mes de vida. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de dos millones de bebés nacen muertos cada año a nivel global. En España, la tasa de mortalidad perinatal se sitúa entre cuatro y cinco bebés por cada mil nacimientos. Tanto el equipo médico como los propios padres son cada vez más conscientes de cómo deben actuar ante una situación así. Por ello, hospitales como el Macarena han pedido expresamente a la asociación de Natalie una 'cuna de los abrazos'.

Desde que esta madre perdió a su hijo, su gran objetivo ha sido que nadie pase por lo que ella pasó, decir adiós "con prisas". "Necesitamos tiempo para decir adiós", insiste en una conversación con El Correo de Andalucía. Cuatro años después del nacimiento del proyecto, esta cuna que hasta entonces no existía en España está presente en 29 hospitales del país, el último en recibirla ha sido el Hospital Virgen Macarena en Sevilla.

Natalie, la fundadora de la asociación 'El legado de Oliver' junto a su marido, Manuel. / Cedida

Natalie y Manuel vivían en Chiclana cuando en 2016 decidieron ser padres por primera vez y trajeron al mundo a Chloe. A los dos años, con la ilusión de darle un hermano fueron en busca del segundo: al poco tiempo se quedó embarazada pero lo perdieron a las siete semanas. Lo mismo sucedió con el tercero, dejó de latir a las 12 semanas.

En 2020, cuando el mundo llevaba 15 días paralizado y confinado por la pandemia, Natalie supo que esperaba un hijo. "Entre el estrés de estar encerrada y que tenía miedo porque ya había perdido dos, estaba en alerta constantemente", recuerda. Cumplió la semana 36 y a pesar de sus "comeduras de coco", todo iba viento en popa con su embarazo.

Un adiós "sin tiempo"

En la recta final de su embarazo Natalie dejó de notar a su bebé y la incertidumbre se apoderó de ella. "Fuimos al centro de salud y la matrona me dijo que no le notaba el corazón, pero que me fuera al Hospital Puerto Real, que allí las máquinas eran más precisas", explica. En aquel momento, según narra la joven, a pesar de no tener certezas sabía que su hijo había dejado de latir. Corrieron al hospital, donde le provocaron el parto y al dar a luz, recibió el bebé y, recuerda, "nunca llegó el llanto". "Yo todavía tenía la esperanza de que los médicos se hubieran equivocado y que al tenerlo entre mis brazos rompiera a llorar, pero no fue así", detalla.

Al terminar de coserle, el médico y la matrona le dieron "el rato necesario" para estar con su hijo Oliver. "Nosotros no sabíamos qué teníamos que hacer con nuestro bebé, simplemente nos dijeron que teníamos el tiempo que quisieramos, pero yo me sentía perdida, nos faltaba alguien que nos guiara", apunta. Por ello, no tardaron en despedirse de Oliver y a los pocos minutos llamaron al equipo de sanitarios para que vinieran a buscar al bebé. "Si me hubieran dicho que podía vestirle, ponerle ropita, levantarme de la cama para estar con él, llamar a mis padres, hacerle una foto del pie o quedarme un mechoncito de su pelo, lo hubiera hecho, pero no sabía nada", lamenta.

A los pocos días, natalie empezó a investigar por Internet sobre los protocolos a seguir en los hospitales tras un experiencia como la que ella había vivido. "Me di cuenta de que yo había perdido mi oportunidad de quedarme con más recuerdos de él, solo tengo cuatro fotos, el gorrito que le pusieron y nuestras pulseras de ingreso", dice.

Regalar tiempo para despedirse

A los pocos meses, un día, mientras Natalie veía una serie donde la protagonista perdía a su bebé, vio que a su niño lo colocaban en una cuna fría. "Enseguida lo busqué por Internet y vi que existía, que es una especie de moisés que lleva una almohadilla por donde pasa agua fría y eso hace que el cuerpo del bebé se mantenga en un estado óptimo para que no comiencen los cambios propios de un cuerpo sin vida", narra.

Esta madre acababa de dar con un elemento que le regalaba más tiempo a los padres para despedirse de sus hijos, eliminaba esa cuenta atrás porque el bebé podía estar horas e incluso días en esa cuna. "Se llama Cuddle Cot en Estados Unidos pero aquí lo hemos bautizado como la cuna de los abrazos", añade. En ese momento se le encendió la bombilla y decidió ponerse manos a la obra para traer a España algo que ella no pudo tener.

Cuatro años después, ha fundado la asociación El legado de Oliver y hasta la fecha ya ha donado 11 cunas de los abrazos a 11 hospitales en Madrid, Almería, Algeciras, Puerto Real, Cádiz, Jerez, La Línea de la Concepción, Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla, donde recientemente han regalado uno al Hospital Virgen Macarena a petición del propio centro. Cada cuna tiene un valor de unos 2.500 euros.

"Al regalárselo al hospital, no solo le das tiempo a la familia, sino que exiges cambios en los protocolos, en la forma de actuar de los enfermeros y matronas, ellos también asimilan mejor el duelo y la muerte perinatal, es algo que tiene que afrontarse de una manera tranquila, sin prisas. Si te despides en una hora, con ese gran nivel de hormonas y adrenalina, no puedes asimilar lo que ha pasado. También influye la hora del parto: si es de madrugada necesitas dormir, y al despertarte, comienzas a asumir lo que te acaba de pasar", argumenta Natalie.

Con el tiempo, Natalie y Manuel volvieron a ser padres de un niño al que llamaron Michael. "Oliver nos ha dado mucho, y sobre todo le ha dado la oportunidad a otros padres de poder decirle adiós a sus hijos con el tiempo que haga falta", asegura esta madre. Ahora, cada 24 de noviembre la familia organiza un día de playa para celebrar el nacimiento de Oliver. "Escribimos un mensaje en un globo y lo soltamos, es nuestro ritual", relata Natalie.