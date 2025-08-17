Radiografía de la criminalidad en Andalucía: el aumento de la violencia de los grupos de narcotraficantes

Ejecutado un hombre de unos 30 años en Chiclana de la Frontera en la vivienda en la que vivía con su familia. Es una de las última noticia relacionada con el narcotráfico en Andalucía, pero en 2025 son muchas otras las que se han dado en un sentido similar. El último Informe Anual de Seguridad Nacional ya destacó "el aumento de la violencia ejercida por los grupos organizados que actúan en el área geográfica del Campo de Gibraltar", lo que provocaba un "aumento de la sensación de inseguridad".

No es algo novedoso en realidad. Desde hace años, las fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado consultadas por El Correo de Andalucía vienen advirtiendo del recrudecimiento de estos grupos armados que cuentan, incluso, con armas de guerra. Tantos las asociaciones profesionales de guardias civiles como los sindicatos policiales insisten constantemente en ello.

La muerte de varios miembros de la Guardia Civil en actos de servicio en los últimos años son un ejemplo de ello. El asesinato de dos agentes de la Benemérita en Barbate en febrero de 2024 tras ser arrollados por una narcolancha supuso un punto de inflexión en este sentido. Los agentes resaltan que se ha perdido el principio de autoridad.

El narcotráfico solo es causante, no obstante, de una parte de estos ilícitos. Hay otros que se cometen fuera del crimen organizado. En total, en el primer trimestre de 2025, Andalucía contabilizó un total de 98.736 infracciones penales, según las estadísticas ofrecidas por el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Esto supone apenas un 0,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, a pesar de que la sensación siempre sea que el crimen va a más. Incluso, los delitos por tráfico de drogas cayeron en un 2,8%, pasando de 1.048 a 1019.

Cae la criminalidad convencional

El balance de criminalidad del primer trimestre de 2025 refleja que Andalucía sufrió un descenso en los delitos de la llamada criminalidad convencional, que pasaron de ser 77.705 a 76.727, un 1,3% menos.

Los delitos relacionados con asesinatos tienen una suerte dispar. Si bien es cierto que homicidios y asesinatos consumados pasaron de los 28 a los 21, también lo es que en grado de tentativa, es decir, los fallidos, aumentaron en más de dos decenas. De los 48 del primer trimestre de 2024 a los 72 que se dieron entre enero y marzo de 2025.

Las peleas (delitos de lesiones y riña tumultuario) sufrieron un leve repunte. 1.169 se contabilizaron en el primer trimestre de 2024 y 1.201 se dieron en 2025. Los secuestros pasaron de 10 a 11.

Aumentan las violaciones

Los delitos contra la libertad sexual cayeron en el primer trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, se cometieron 662 ilícitos encuadrados en este epígrafe, por los 694 de 2024.

Cabe destacar que la disminución proviene de lo que se encuadra como resto de delitos contra la libertad sexual. Pasaron de los 572 a los 575.

Por contra, los delitos de agresión sexual con penetración contabilizaron un repunte del 13,1%. De los 122 pasaron a los 138.

Los robos caen

Un epígrafe al que se le presta mucha atención por parte de la población es al de los robos. En este capítulo disminuyeron todos los puntos en el primer trimestre de 2025. Los robos con violencia e intimidación bajaron de 1.823 a 1.623.

Los robos en establecimientos y domicilios también cayeron: de los 4.739 a los 4.138. En este punto, cabe resaltar que la mayor caída se produjo en los robos con fuerza en los domicilios, que pasaron de los 3.297 a los 2.755.

Los hurtos sufrieron una leve bajada (de 21.365 en el primer trimestre de 2024 a 20.614 en el primero de 2025). Las sustracciones de vehículos también pasaron de las 1.527 a las 1.449, sufriendo una leve bajada.

El resto de delitos encuadrados en la criminalidad convencional se mantuvieron en un rango similar. De 45.200 se pasaron a los 45.917 ilícitos.

Más delitos que en prepandemia

El último año natural del que se tienen datos sobre los delitos cometidos es de 2024. Tras la caída de todas las estadísticas por culpa de las restricciones marcadas por la pandemia de la Covid-19, los números de la criminalidad convencional regresaron a su senda habitual a partir de 2022.

Por comparar distintos años, si uno se va a los niveles prepandemia, Andalucía registró en 2019 un total de 310.666 delitos convencionales. Ya después de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, el primer año donde la criminalidad superó los niveles previos fue 2022, con 322.544. Los datos de 2023 y 2024 reflejan un aumento: 331.854 ilícitos se contabilizaron entre enero y diciembre de 2023 y la caída de 2024 pasó a 328.139.

Las diferencias son notables en algunos puntos. En los homicidios y asesinatos consumados, en 2019 hubo 82, por los 71 de 2023 y los 80 de 2024. Sin embargo, la gran diferencia estuvo en las tentativas de homicidio. Si prepandemia se fallaron 156, pospandemia los números pasaron a ser: 219 en 2021; 283 en 2022; 292 en 2023; y 266 en 2024.

En lo que respecta a delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, 2024 marcó un máximo con una cifra de 5.498, casi un 10% más que en 2023 y muy por encima de los 4.836 de 2022 y los alrededor de 3.500 registrados en 2021 y 2019.

Los secuestros se han mantenido. Se ha pasado de 31 en 2019 a un pico de 34 en 2023 y un nuevo descenso hasta los 27 en 2024.

Los delitos contra la libertad sexual sí han visto un fuerte repunte en los dos últimos años. Si en 2019 se contabilizaron 2.178, en 2024 se marcó un máximo de 3.155. Los años anteriores, la estadística se paró en 3.066, 2.666 y 2.338.

El resto de delitos convencionales se mantiene en los mismos términos. Lo que sí aumenta de manera considerable tras el año 2020 es la cibercriminalidad. Si en el año previo a la pandemia se situó en 28.655 ilícitos, en 2024 se contabilizaron 81.559. El aumento ha sido progresivo. En 2021 fueron 42.493; en 2022, 56.996 y en 2023 81.327.