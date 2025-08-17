Ola de calor

Sevilla lidera las temperaturas más altas de Andalucía este domingo por la mañana

Los valores, que siguen en ascenso, anticipan un domingo marcado nuevamente por temperaturas extremas en buena parte del territorio andaluz

Una mujer se abanica contra el calor.

Una mujer se abanica contra el calor. / EFE - Salas

Claudio Guarino

Sevilla

Andalucía ha vuelto a despertar este domingo 17 de agosto bajo el dominio del calor, con registros muy elevados ya a primera hora de la jornada. Según los datos actualizados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 11:42 horas, el punto más caluroso de la comunidad se ha situado en la estación del aeropuerto de Sevilla, donde se han alcanzado los 38 grados a las 11:30 horas.

La provincia sevillana concentra además gran parte de las máximas registradas durante la mañana: Cazalla de la Sierra ha marcado 37,3 grados a la misma hora, mientras que tanto Almadén de la Plata como La Roda de Andalucía se han quedado en 36,9 grados.

Fuera de Sevilla, la localidad gaditana de San Fernando comparte también este último registro, con 36,9 grados a las 11:30 horas, situándose entre los puntos más calurosos de Andalucía en este inicio de jornada.

Los valores, que siguen en ascenso, anticipan un domingo marcado nuevamente por temperaturas extremas en buena parte del territorio andaluz.

