Ola de calor
Andalucía arde este lunes: cinco municipios alcanzan temperaturas por encima de los 41 grados
La jornada del lunes está marcada por temperaturas extremas en buena parte del territorio andaluz
Andalucía ha vuelto a vivir este lunes una jornada sofocante a pesar de una "leve bajada de temperaturas en comparación del fin de semana" según la AEMET. En las horas centrales del mediodía, algunas localidades han superado la barrera de los 41 grados, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los municipios más calurosos este lunes 18 de agosto
La máxima se alcanzó en Albox (Almería), donde a las 14:40 horas los termómetros marcaron 42,5 grados, siendo la cifra más elevada de la comunidad. Muy cerca quedaron Huércal-Overa (Almería), con 42,1 grados a las 16:30 horas, y Granada Aeropuerto, que alcanzó los 41,8 grados a las 14:40 horas.
En la provincia de Sevilla también se rozaron cifras extremas: en La Roda de Andalucía se llegó a 41,8 grados a las 15:10 horas, mientras que en Écija, conocida como “la sartén de Andalucía”, el mercurio subió hasta los 41,6 grados a las 16:10 horas.
Bajada de temperaturas para el resto de semana
Estos valores sitúan a Almería, Granada y Sevilla como las provincias más castigadas por el calor en esta jornada, dentro de una ola de calor que ha durado dos semanas. Tras un domingo en el que se registraron valores de hasta 45 grados en muchos puntos de Andalucía, para este lunes, todas las provincias andaluzas tienen activados avisos naranja por altas temperaturas desde las 13:00 horas. En los próximos días, las temperaturas irán disminuyendo hasta los 35 grados por lo que tendremos un alivio térmico.
