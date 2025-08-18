Andalucía se despide de la ola de calor con todas las provincias en aviso naranja

La ola de calor que ha azotado a todo el país durante más de dos semanas llega a su fin. No obstante, los últimos coletazos de este episodio de altas temperaturas, uno de los más largos registrados en Andalucía, va a dejar aún una jornada de lunes de intenso calor en toda la comunidad, con temperaturas de hasta 42 grados en algunos puntos de la geografía andaluza.

Tras un domingo en el que se registraron valores de hasta 45 grados en muchos puntos de Andalucía, para este lunes, todas las provincias andaluzas tienen activados avisos naranja por altas temperaturas desde las 13:00 horas.

Aviso naranja en Andalucía este lunes 18 de agosto / Aemet

Según el pronóstico para este lunes de la Agencia Estatal de Meteorología, en Sevilla, la campiña y la Sierra Sur estará en riesgo importante por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados. Además, el aviso amarillo afectará a la Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 38 °C.

En Córdoba, el aviso naranja estará vigente en la campiña y en subbética, donde se espera que los termómetros alcancen máximas también de 43 °C. Por otro lado, la provincia cordobesa contará también con aviso amarillo en la comarca de Sierra y Pedroches, donde se registrarán máximas de 39 °C.

En las tierras de Cádiz, el aviso naranja por calor estará presente en la campiña, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 40 grados. En esta misma provincia, se registra el aviso amarillo en la comarca de Grazalema con 40 °C, mientras que el litoral y el Estrecho las máximas rondarán los 36 °C.

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, el Valle del Guadalquivir, Cazorla y Segura, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 42 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Jaén capital y Montes, donde se prevén máximas de 39 grados.

En el mismo tramo horario Granada mantendrá activos los avisos naranja por calor en la zona de la Cuenca del Genil, donde se espera que el termómetro alcance los 42 grados, y en la comarca de Guadix y Baza, con temperaturas de hasta 40 grados. También se activa el aviso amarillo en Sierra Nevada y Alpujarras y en la costa, con máximas de 36 grados.

En Huelva, la ola de calor también activará avisos de nivel naranja en el litoral, con 39 °C, además de aviso amarillo en la comarca de Andévalo y Condado.

Asimismo, en la provincia de Málaga estará vigente el aviso naranja por altas temperaturas en de Antequera, donde se esperan que los termómetros alcancen los 42 °C. Sin embargo, las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce, Axarquía y Ronda registrarán este lunes temperaturas máximas de 37 grados con aviso amarillo activado.

Por último, en Almería, las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez y el Levante almeriense estarán bajo aviso de nivel naranja con temperaturas que oscilan entre los 37 y los 40 °C de máxima, mientras que otras zonas como Nacimiento y Campo de Tabernas, el Poniente y la capital contarán con hasta 38 °C de máxima con avisos amarillos.

Fin de la ola de calor

Según la Aemet, esta será la última jornada de calor intenso. A partir de la tarde de este lunes ya se va a empezar a notar un descenso gradual de las temperaturas. Este se debe, según ha confirmado Juan de Dios del Pino, delegado territorial de Aemet en Andalucía, a la entrada, "por fin", de los vientos de poniente que van a quedarse en la comunidad.

Esta situación va a ayudar a "refrescar" Andalucía, ha puntualizado en una entrevista en Canal Sur Radio. Aunque el lunes seguirá siendo cálido, a partir del martes se espera un descenso de entre 6 y 7 grados en los termómetros, unas temperaturas más propias de esta época del año.

No obstante, la llegada del poniente significa también, advierte Del Pino, que puedan originarse episodios de terral en la provincia de Málaga. Aun así, asegura que Andalucía deja atrás una ola de calor que ha durado 16 días, una de las más intensas que ha sufrido la comunidad.