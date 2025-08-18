Andalucía pierde ya más de 300 millones en exportaciones a EEUU desde el inicio de la política de aranceles de Trump

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos en enero de 2025 supuso un cambio de en la política exterior y económica marcada principalmente por la continua amenaza de implantación de aranceles para los productos procedentes de otros países. Después de muchos vaivenes finalmente los nuevos gravamanes para la Unión Europea se pactaron el pasado 27 de julio (un 15%) la realidad es que sólo la incertidumbre generada en estos meses ya ha tenido impacto en las ventas de las empresas andaluzas en un mercado clave como es el estadounidense, que supone el quinto de mayor relevancia y el primero de fuera de la Unión Europea.

Según los datos correspondientes al primer semestre de 2025, hechos públicos por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, las exportaciones de las empresas andaluzas a Estados Unidos han caído un 20,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Han pasado de 1.665 millones de euros a 1.323 millones, por lo que sólo los mensajes lanzados en los últimos ya han costado más de 300 millones de euros.

Subida de las ventas a China

Pese a esta caída, las exportaciones andaluzas en términos globales se han conseguido sostener en este primer semestre de 2025. Aunque no han aumentado, como sí ocurrió en años anteriores, las empresas han conseguido mantener un volumen de ventas de 21.337 millones de euros, lo que supone prácticamente la misma cifra que en el año anterior. La comunidad, como destaca el Gobierno autonómico, ha conseguido mantener una balanza comercial favorable pese a la tendebncia nacional. De hecho, tanto Cataluña como Madrid han cerrado el semestre con una balanza negativa.

Entre los factores que explican que se hayan alcanzado estos registros destaca la diversificación de mercados por la que están apostando tanto la administración como las empresas. De hecho, China es en estos momentos el mercado que más crece con un 18% de subida lo que supone en torno a 100 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Es precisamente en este mercado en el que la Junta de Andalucía ha centrado buena parte de los esfuerzos. Hasta allí se desplazó de hecho una delegación andaluza encabezada por el presidente.

Otros países que también han experimentado un crecimiento en estos meses han sido Portugal (+7,8%), Italia (1,1%) o Países Bajos (1,7%). En el otro lado de la balanza, también experimentan caídas en las exportaciones Alemania (-9,4%), Francia (-23%) o Marruecos (-10%).

Cae el aceite, crecen frutas y hortalizas

El primer semestre de 2025 ha permitido a Andalucía batir su récord de exportaciones de hortalizas que han aumentado un 9,8% hasta los 2.653 millones de euros. También en el caso de las frutas se produjo un incremento del 13,7% hasta llegar a los 2.399 millones de euros.

Sin embargo, uno de los productos estrella andaluces, el aceite de oliva, descendió casi en un 19% respecto al primer semestre de 2023 aunque esta circunstancia se vincula al descenso de precios tras la alta cosecha resgistrada. En su conjunto las ventas en volumen aumentaron en un 41% con 445.000 toneladas.

En el ámbito de los sectores ligados a la industria aparecen, igualmente, grandes crecimientos, como el del capítulo del cobre y sus manufacturas, del 17,9%, que lo sitúa como en el quinto puesto del ranking, con 1.125 millones de euros (5,3% del total).

También sube notablemente el capítulo de la minería, un 29,1% más que en el mismo periodo de 2024, hasta alcanzar el octavo puesto, con 749 millones (3,5% del total); y la fundición de hierro y acero, que registró un espectacular crecimiento del 85%, el mayor del Top 10, desde la novena posición hasta los 491 millones de euros (2,3% del total).

Por el contrario, en el sector energético bajan las ventas de los combustibles y aceites minerales, desde el cuarto puesto, con 2.320 millones (10,9% del total) con una disminución del 25,7%. Igualmente, se registra un descenso del 47% en las exportaciones de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, con 831 millones en sexta posición (3,9% del total); y en las máquinas, aparatos y material eléctrico (7º) la caída es del 3,4%, con 827 millones en ventas (3,9%). Finalmente, cierra el Top 10 los conjuntos industriales que alcanzaron los 479 millones de euros (2,2% del total).