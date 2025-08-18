Este es el desconocido pueblo de Jaén que pasea a su alcalde en un ataúd y celebra su entierro de bar en bar

Existe una pedanía en la provincia de Jaén en la que, una vez al año, sus vecinos pasean por las calles y plazas del municipio a su alcalde fallecido para tratar de resucitarlo tirándolo a las aguas del río Aguascebas. Una curiosa tradición que puede sorprender a todo aquel que se tope con este inusual cortejo fúnebre, que incluye a la viuda, plañideras, portadores del féretro, un coche fúnebre e incluso, una charanga, quienes acompañan en todo momento al cuerpo del regidor municipal, visible gracias a la tapa levantada del ataúd.

Pero, lejos de ser una tradición macabra, se trata de un guiño de humor negro e identidad de Mogón, una pedanía de Villacarrillo, que busca rendir homenaje en tono de burla al cansancio del poder y la alegría del pueblo. Para ello, recorren las calles y los bares con su regidor, vivo pero caracterizado de difunto, tumbado dentro de un ataúd que llevan sus portadores al hombro.

Una tradición que arrancó en 1989 en esta aldea de Jaén

Un curioso evento que llena Mogón todos los meses de agosto de miles de visitantes venidos de todos los rincones del país para disfrutar de esta cita que se inició hace más de tres décadas y que en la actualidad se ha convertido en un verdadero atractivo turístico.

Este es el desconocido pueblo de Jaén que pasea a su alcalde en un ataúd y celebra su entierro / Ayuntamiento de Villacarrillo

Una actividad que comenzó en el verano de 1989, cuando el entonces alcalde, Francisco Zamora Ortega 'Chivani', cansado de la intensa vida de regidor, bromeó diciendo que "para descansar, habría que enterrar al alcalde".

Desde ese momento, cada año, el primer edil del municipio recorre bares y plazas de la localidad en una ceremonia funeraria simbólica que acaba en el río Agascebas, donde el regidor resucita tras ser arrojado al agua.

El alcalde de esta aldea de Jaén, resucitado tras arrojarlo al río

Este año, ha sido la quinta vez consecutiva que el actual alcalde, Daniel Santos, encarna el papel de difunto mientras es paseado por los establecimientos de la aldea mientras es hidratado constantemente por su cortejo fúnebre con distintas bebidas.

Con este acto que este año se celebró el pasado 19 de julio, no solo se busca rendir tributo al regidor y al municipio, sino que marca la inminente llegada de las fiestas patronales en honor a San Vicente Mártir y la Virgen del Valle del Aguascebas, que se celebrarán desde el 19 de agosto hsata el 23 del mismo mes. Una extraordinaria forma de aunar tradición, sátira y homenaje que ha convertido a Mogón en uno de los entornos más característicos de toda Andalucía.