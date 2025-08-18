Diez municipios andaluces registran las temperaturas más altas de toda España: Jerez, con 45,8 grados, marca el récord de calor

La estación de Jerez de la Frontera Aeropuerto ha registrado este domingo la temperatura más alta de toda España, con 45,8 grados. Además, diez municipios andaluces han sido, de hecho, los más calurosos este pasado 17 de agosto, con máximas que han oscilado entre los 45,8 de Jerez y los 44,9 de Carrión de los Céspedes, en Sevilla

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación aeropuerto de Jerez ha sido la que ha marcado la temperatura más alta de toda España, con 45,8 grados. Le han seguido los municipios de El Granado (Huelva), con 45,4; Montoro (Córdoba), con 45,3; Tomares (Sevilla), 45,3; Morón de la Frontera (Sevilla), con 45,2; La Rambla (Córdoba), con 45,2; La Roda de Andalucía (Sevilla), 45,0; Sevilla Aeropuerto, con 44,9; San José del Valle (Cádiz), con 44,9 y Carrión de los Céspedes (Sevilla), con 44,9.

Andalucía continúa con aviso en todas las provincias este lunes por la ola de calor que llegó a la península el pasado 3 de agosto. Se encuentran en aviso naranja diferentes comarcas en todas las provincias donde se esperan máximas de hasta 42 grados. Los avisos por altas temperaturas permanecerán activos desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.

Ante esta situación, las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba están en riesgo "extremo" de incendios y el resto de Andalucía comparten este nivel con el riesgo "muy alto", según informa el Infoca en sus redes sociales consultadas por Europa Press.