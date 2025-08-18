Estabilizado el incendio de Aroche tras una intensa noche de lucha contra las llamas

El amplio despliegue activado por el Plan Infoca en el paraje La Contienda, en Aroche, ha dado sus frutos durante la madrugada y el incendio forestal que avanzaba por la sierra onubense ha quedado estabilizado desde las 02:00 horas. Así lo ha dado a conocer el Infoca a través de su cuenta en X, aunque aún sigue trabajando en la zona para lograr su control y su completa extinción.

Durante la noche, el Infoca mantuvo un amplio dispositivo terrestre para tratar de estabilizar el nuevo incendio forestal declarado durante este domingo en el paraje La Contienda de Aroche, el mismo en el que se originó otro el pasado jueves que calcinó una 500 hectáreas y que se dio por extinguido a última hora del sábado.

En la zona se desplegaron cuatro autobombas, siete grupos de bomberos forestales, dos grupos de apoyo, un técnico de Extinción, un agente de Medio Ambiente y cinco buldóceres para luchar por tierra contra las llamas. Asimismo, el Infoca mantuvo activa la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) ya Unidad de Meteorología.

El incendio se declaró en la tarde del domingo y para su extinción se movilizaron en las primeras horas 13 medios aéreos: dos helicópteros pesados, dos semipesados, uno ligero y otro de mando y seis aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

Por tierra el dispositivo llegó a estar formado por cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, un técnico de Extinción, tres autobombas y un buldócer.

Desde el dispositivo de extinción han señalado que aunque es en el mismo paraje, no es en la zona afectada por el anterior incendio y que el mismo se ha originado entre dos cortafuegos.

El primer incendio en La Contienda se declaró en la tarde del jueves y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción y más de 150 efectivos por tierra. Bomberos de Portugal tuvieron que ayudar también a combatir el fuego, que mantuvo cortada por horas desde esa misma tarde la carretera HU-8100, en Aroche.