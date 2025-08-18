El Infoca se despliega en Almonte ante un incendio forestal en las proximidades de Doñana
El fuego está activo en una zona conocida como Matalagrana donde trabajan medios aéreos y terrestres en la tarde del lunes
Un nuevo incendio en la provincia de Huelva amenaza unos terrenos ubicados en el término municipal de Almonte junto al Parque de Doñana. El fuego se ha declarado a primera hora de la tarde en el paraje Matalagrana, dentro del término municipal de Almonte y en las proximidades del espacio protegido.
Desde las 17.33 horas trabajan para su extinción un amplio dispositivo del Infoca a través de la Agencia de Medio Ambiente conformado por un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, dos grupos de bomberos forestales y un camión autobomba.
No es el único incendio que se ha activado en Andalucía en una nueva jornada de riesgo máximo de fuego en la comunidad autónoma. En Málaga el dispositivo del Infoca trabaja para extinguir un fuego en el paraje Monte Coronado mientras que en Almería los trabajos se han centrado en el paraje Media Legua y en Coro Moreta, donde se han detectado incendios de distinto nivel de consideración.
- Récord de temperatura en Andalucía: los cinco municipios donde más aprieta el calor este jueves
- Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: 'Ni caso a los acomplejados
- La estación de Aemet del aeropuerto de Sevilla marca la máxima de Andalucía este viernes
- Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes
- Atlanterra queda dividida por el incendio de Tarifa: solo vuelven a casas y hoteles una parte de los evacuados
- Una gaditana revela lo que nunca se debe hacer en las playas de Andalucía: 'No hace falta
- Chiclana reclama a la Junta inversiones en sanidad 'para no perder la competitividad' este verano
- Hay vidas en juego: ¿dónde está mi TAC, mi ecografía de mama, para cuándo mi colonoscopia?