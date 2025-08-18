El Infoca se despliega en Almonte ante un incendio forestal en las proximidades de Doñana

Un nuevo incendio en la provincia de Huelva amenaza unos terrenos ubicados en el término municipal de Almonte junto al Parque de Doñana. El fuego se ha declarado a primera hora de la tarde en el paraje Matalagrana, dentro del término municipal de Almonte y en las proximidades del espacio protegido.

Desde las 17.33 horas trabajan para su extinción un amplio dispositivo del Infoca a través de la Agencia de Medio Ambiente conformado por un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, dos grupos de bomberos forestales y un camión autobomba.

No es el único incendio que se ha activado en Andalucía en una nueva jornada de riesgo máximo de fuego en la comunidad autónoma. En Málaga el dispositivo del Infoca trabaja para extinguir un fuego en el paraje Monte Coronado mientras que en Almería los trabajos se han centrado en el paraje Media Legua y en Coro Moreta, donde se han detectado incendios de distinto nivel de consideración.