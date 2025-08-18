María Jesús Montero compatibilizará el Ministerio de Hacienda con la oposición a Moreno hasta la convocatoria electoral

María Jesús Montero compatibilizará hasta que sea posible los puestos de vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda con el de líder de la oposición en Andalucía y candidata a los próximos comicios autonómicos. Así lo ha ratificado durante una visita institucional al Ayuntamiento de Rota en la que ha destacado que mantendrá estas funciones "mientras sea necesario" y no se hayan convocado las elecciones andaluzas que, si no hay adelanto, serán en junio de 2026.

"Cada cosa a su tiempo, y lo primero es la convocatoria electoral, que todavía no se ha producido y para la que todavía queda un año. Así que, por ahora, voy a seguir concentrada en esta doble tarea de acompañar a Andalucía desde el Gobierno de España y desarrollar la tarea de oposición también como secretaria general del PSOE de Andalucía", ha confirmado la vicepresidenta, quien ha subrayado que este doble papel "es importante" para Andalucía.

Como ejemplo la ministra ha destacado que la comunidad autónoma ha alcanzado un "récord de recursos en los últimos años con 8.500 millones de euros más como promedio anual de lo que recibía Andalucía con el PP".

Montero ha dejado claro que el PSOE-A "está preparado, con mucha ilusión" y "muchas ganas para conquistar la voluntad, la confianza de los ciudadanos y, por tanto, desarrollar todo el potencial que tiene" la comunidad autónoma "para liderar el crecimiento, la generación de empleo y, por tanto, las oportunidades para todos los ciudadanos".

Respuesta del Gobierno andaluz

Las palabras de María Jesús Montero encontraron respuesta en la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España: "Estamos convencidos de que los andaluces se merecen otra cosa. Si Montero quiere defender a los andaluces que incluya en los Presupuestos Generales del Estado un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación que tiene Andalucía".