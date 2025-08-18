Montero arremete contra la gestión de incendios de la Junta de Andalucía y pide mejoras para los bomberos forestales

En plena crisis por la mayor oleada de incendios forestales en España de las últimas décadas, la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha arremetido contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, por la situación "precaria" de los bomberos forestales. "Exijo a la Junta de Andalucía y al resto de territorios autonómicos que apliquen la Ley Básica de Bomberos Forestales aprobada por el Gobierno para mejorar las condiciones laborales", apuntó la ministra de Hacienda en referencia al proyecto legislativo aprobado por el Congreso en 2024.

La ministra, que compareció en Rota, reforzó la línea de discurso del Gobierno de España ante la crítica situación que se vive en buena parte del país y arremetió especialmente contra los "negacionistas del cambio climático que quita vidas, mata y trae tragedia y sufrimiento".

Montero destacó que las competencias en prevención y extinción de incendios corresponden a las autonomías y que hay un trabajo principal que debe realizarse en invierno para minimizar los riesgos del que responsabilizó a todas las comunidades.

No obstante, donde puso el acento fue en las condiciones laborales de los bomberos forestales. "No puede ser que quienes que se juegan la vida contra el fuego estén en precario. Se debe garantizar reconocimiento a estos servidores públicos. Necesitamos que sean personas motivadas, que encuentren también su vocación en relación con la extinción de incendios en unas condiciones adecuadas", apuntó la ministra de Hacienda, quien expresó el apoyo del Ejecutivo central a "todos los servidores públicos que luchan contra las llamas en España".

Denuncia del PSOE y quejas de los sindicatos

El PSOE andaluz viene denunciando durante las últimas semanas la falta de medios y problemas de organización en el dispositivo del Infoca de este año, el primero que se organiza desde la configuración de la gran Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias que integra todos los organismos autonómicos con un mando único que coordina a más de 5.000 profesionales especializados.

Del mismo modo, los principales sindicatos con representación en el sector han realizado en los últimos días movilizaciones y protestas denunciando sus condiciones laborales y los medios con los que cuentan para afrontar los incendios.

Este verano, el más complejo de las últimas décadas en materia de incendios, ha dejado en Andalucía graves siniestros como los ocurridos en la zona de Tarifa y Zahara (en la provincia de Cádiz). En estos momentos, no obstante, no hay ninguno activo de gravedad como sí está ocurriendo en otras comunidades como Galicia o Castilla León.

Las altas temperaturas y los efectos de un invierno y una primavera tan lluviosas mantienen en cualquier caso un nivel de riesgo máximo en prácticamente toda la comunidad lo que obliga a extremar las precauciones a toda la población.

Polémica por las vacaciones

Los graves incendios en toda España y específicamente los casos de Tarifa y de la mezquita de Córdoba ya provocaron un primer conflicto entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía debido a las vacaciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, cuya presencia sobre el terreno fue cuestionada por el ministro de Transportes Óscar Puente. ¿Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por Tarifa.

El presidente andaluz, que tachó a Puente de "mamporrero", pidió además un mayor apoyo del Gobierno central a Andalucía y al resto de comunidades autónomas en la gestión de incendios, siguiendo la línea de otros dirigentes territoriales del PP y del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.