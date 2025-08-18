Nuevos libros de texto en Andalucía: 57 millones para garantizar la gratuidad a casi 900.000 alumnos

El alumnado de Andalucía estrenará libros de textos en el próximo curso 2025/26. En cuestión, será los libros del alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y se renovarán los libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria como todos los años por las características de estos cursos. Además, quedará renovada la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo.

Para ello, la Consejería destinará un presupuesto de 57 millones de euros para el Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Andalucía, una medida que beneficia a alrededor de 885.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias. Las familias cuyos hijos accedan a estos cursos reciben un cheque libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección.

El programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados, ha señalado la Junta en una nota de prensa.

La gratuidad de los libros de textos es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. El sistema se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos.

Pero, además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación.