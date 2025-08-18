Qué es un reventón térmico, el fenómeno que convirtió las playas de Motril en un caos en minutos

La costa de Granada vivió este pasado domingo una tarde marcada por un fenómeno meteorológico inesperado: un reventón térmico.

Este suceso provocó ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y un repentino aumento de la temperatura hasta superar los 40 ºC en Motril, según informó la Aemet.

Caos en pocos minutos

Las imágenes fueron impactantes como así se muestra en diferentes vídeos que circulan por las redes sociales. El episodio transformó en pocos minutos un día de playa tranquilo en una situación de riesgo. Concretamente, en Torrenueva Costa y Carchuna, varias personas quedaron arrastradas por el mar junto a colchonetas y otros objetos flotantes. La Guardia Civil rescató a tres bañistas frente a la playa de La Joya, mientras que otros dos fueron auxiliados por una embarcación particular y llevados al puerto de Motril. La operación contó con la ayuda de la Salvamar Gienah y el helicóptero Helimer 215, que rastrearon la zona y localizaron tablas de paddle surf y objetos a varios kilómetros de la orilla.

El fuerte viento dejó escenas inusuales: frente a Torrenueva se formó una manga marina, y en playas como Salobreña y Calahonda, los bañistas tuvieron que abandonar la arena rápidamente ante ráfagas que levantaban piedras y fragmentos de tejados. La autovía hacia Granada registró un aumento del tráfico por la salida precipitada de vehículos, y el 112 recibió alrededor de veinte llamadas por incidencias como ramas caídas, cornisas desprendidas y cortes puntuales de luz. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

¿Qué es un reventón térmico?

Según los especialistas, un reventón térmico es un fenómeno poco frecuente que se produce cuando una corriente de aire desciende de manera brusca desde la atmósfera hacia la superficie, atravesando capas muy secas y cálidas. Al comprimirse, este aire se acelera y aumenta su temperatura de forma repentina, generando ráfagas muy fuertes y un incremento súbito del calor, como el registrado en Motril, que en pocos minutos la temperatura ascendió a los 40 grados provocando este hecho.

Este tipo de fenómenos son difíciles de prever y pueden causar situaciones peligrosas tanto en la costa como en el interior, especialmente en jornadas calurosas y con aire muy seco.