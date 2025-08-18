Riesgo extremo por incendios: Andalucía seguirá en alerta roja al menos hasta el miércoles

El peligro de incendios no da tregua en Andalucía. La comunidad continuará en riesgo máximo de incendios hasta, al menos, el miércoles. En un nuevo informe diario, el Plan Infoca, que depende de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha alertado de que, al menos, hasta el miércoles el riesgo de nuevos incendios forestales seguirá siendo extremo en la práctica totalidad del territorio andaluz, especialmente en la zona occidental, totalmente teñida de rojo.

Huelva, Sevilla y Cádiz son las provincias más afectadas por esta situación de riesgo máximo, seguidas por Jaén, mientras que en Almería el riesgo es más relativo. Pese a que el reto de provincias estén en una mejor situación, todas cuentas con zonas en alerta roja. Además, en aquellas zonas en las que el riesgo es algo inferior, se mantiene en alerta naranja de riesgo muy alto ante la posibilidad de que también se produzcan fuegos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recordado a los ciudadanos en sus redes sociales que "el mapa de riesgo de incendio forestal sigue teñido de rojo en gran parte de Andalucía". "No hay margen para el descuido", ha asegurado el dirigente popular, que ha pedido a los andaluces que tengan "mucho cuidado", que mantengan la "guardia alta" y actúen con "máxima prudencia" ante los posibles fuegos.

Llamar al 112

En una entrevista en Canal Sur Radio este sábado, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y SImplificación Administrativa, Antonio Sanz, puntualizó que "el 85% de los incendios que se producen en Andalucía se quedan en conatos y que no se convierta en grandes incendios es gracias a la labor de los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca)". Aun así, pidió colaboración a la ciudadanía para que "llame inmediatamente al 112 ante cualquier señal de humo o situación de riesgo".

Pese a que la situación respecto a los incendios forestales se ha calmado tras los últimos días. Los efectivos de Infoca continúan trabajando en Huelva, donde han controlado las llamas en Bonares y estabilizado las que afectan a Aroche. De hecho, los bomberos andaluces se han desplazado a comunidades autónomas como Castilla y León o Extremadura para colaborar con las labores de extinción de los incendios que afectan a estos territorios.

Este se ha convertido en un verano especialmente difícil en la lucha contra los incendios forestales después de las abundantes lluvias del invierno y la primavera. Las precipitaciones que calmaron la sequía que padecía la comunidad autónoma después de años tiñeron de verde el campo. Ahora, el calor ha secado toda esta vegetación, que se ha convertido en combustible para la propagación de las llamas.