Cada vez más andaluces practica el boxeo: "Es una herramienta de transformación personal"

Los cordobeses Rafael Lozano, padre e hijo, participando en los Juegos Olímpicos como entrenador y promesa respectivamente. Ayoub Ghadfa, desde Málaga, colgándose el primer metal de la historia de España en este deporte en París 2024. O Jennifer 'Tormenta' Miranda, nacida en Puerto Real y criada en Sevilla, peleando en el Madison Square Garden. Son solo algunos ejemplos del potencial que tiene Andalucía en el boxeo, un deporte al que cada vez se acercan más personas.

Se pudo comprobar el pasado sábado en la llamada 'Velada del Año', organizada por Ibai Llanos y en la que compiten distintos streamer tras pocos meses de preparación en su mayoría. 70.000 personas abarrotaron el estadio de La Cartuja de Sevilla para disfrutar de distintos combates de dispar calidad entre los que había conciertos de algunos artistas.

Es la constatación de que, cada vez más, la gente se acerca al boxeo, un deporte que no ha tenido una gran tradición popular en España. Rubén Rodríguez, entrenador del CD My Bóxer Team, y Nana García, entrenadora del Club de Boxeo Utrera, constatan este aumento en Sevilla y Andalucía.

Rodríguez lleva boxeando más de 25 años y 11 con su propio club. Cuenta que después de la pandemia notó un aumento en el número de gente que practicaba el boxeo en Sevilla. "La gente se ha concienciado con la forma física, con la defensa personal", refiere. Sobre todo, cree que en los dos últimos años ha sido cuando ha explotado la fama de este deporte.

El perfil de personas que va a entrenar ha variado. En conversación con El Correo de Andalucía refleja que ha aumentado el número de niños, sobre todo por casos de bullying. Cree que salen "siendo otra persona". Además, también se ha visto incrementado el número de mujeres que participan en estas actividades. "Muchas vienen por el tema de la seguridad, pero también por la ansiedad o para gestionar emociones", explica Rodríguez.

En ese sentido, destaca que en su gimnasio hay un grupo de competición y otro mayoritario donde el contacto es menor. Recuerda que el boxeo potencia "la coordinación, la memoria, reflejos… Y físicamente te encuentras muy bien". El gran crecimiento ante el gran público que ha tenido el boxeo no quita que la competición también haya experimentado un crecimiento. "Gracias a Dios llenamos los eventos, tenemos más peleadores que hace cuatro o cinco años".

Nana García también ha visto el crecimiento del boxeo. "Cada vez hay más clubes, más jóvenes interesados, y más presencia en redes sociales. Yo lo he vivido con mucha ilusión, pero también con mucho esfuerzo, porque detrás del crecimiento hay trabajo constante, no sólo mío, sino de muchos entrenadores y clubes que luchamos cada día por dignificar este deporte. Creo que el crecimiento se debe a que el boxeo ha demostrado ser una herramienta muy potente de transformación personal. Ayuda a la gente a superarse, a encontrar disciplina y valores".

En este tiempo, ha visto cambiar el perfil de personas que se acercan al boxeo. "Antes venía más gente con intención puramente competitiva, y ahora también se acerca mucha gente por salud, por bienestar mental, o incluso por curiosidad. Hay mujeres, personas jóvenes, pero también mayores que nunca pensaron ponerse unos guantes y hoy entrenan con regularidad. El boxeo ha roto muchos estigmas y eso me parece buenísimo".

¿Fitboxing?

En el mundo del boxeo hay quien marca un denominador claro en la entrada del público general al boxeo, los gimnasios de Brookling Fitboxing. En ellos se lleva a cabo una disciplina que mezcla los golpes al saco con el ritmo y los ejercicios de cardio.

Sevilla tiene varios de estos gimnasios. En otros se ha intentado implantar la modalidad, pero como cuentan a este periódico fuentes del sector que prefieren no revelar su identidad y que tuvieron que cerrar por falta de deportistas, en esta disciplina "el mercado es de Brookling".

Los influencers: son o no boxeo

Los eventos masivos llevados a cabo por los influencers apuntan algunos que son otro elemento más de crecimiento del boxeo. Para Rodríguez, "ayuda muchísimo". "Todo lo que ayude a nuestro deporte hay que apoyarlo".

Sin embargo, también hay voces críticas dentro del boxeo con este tipo de eventos. Es el caso de Nana García, entrenadora del club de boxeo Tanio de Utrera, ha publicado en sus redes sociales un duro mensaje: "Al boxeo no se juega".

"Alejandro Guardado 'Nano', Moriel o Rafael Acosta Heredia 'Falito', profesionales de nivel, serios, disciplinados, con combates reales y un historial impecable, tienen que compaginar su carrera deportiva con otros trabajos para poder sobrevivir. Ellos sí son boxeo. Ellos sí representan lo que significa este deporte", compara García con los influencers que combatieron.

"Yo respeto que se quiera dar visibilidad al boxeo desde diferentes ángulos, incluso con gente famosa. Pero me parece una falta de respeto que se paguen cantidades desorbitadas a personas que no son boxeadores ni tienen formación real, mientras los chicos y chicas que entrenan cada día, que se dejan la piel en el ring, reciben apenas 50 euros, que es lo estipulado por la Federación Andaluza", explica Nana.

García explica que "la preparación previa a un combate cuesta entre 900 y 1.000 euros: suplementos, guantes, fisioterapia, gasolina para hacer sparrings, bucal... y todo eso sale del bolsillo del deportista o del club. Entonces, claro que duele ver cómo se convierte el boxeo en espectáculo sin tener en cuenta ese sacrificio real. Y sí, al boxeo no se juega. No es un show. Aquí se suben al ring personas que llevan años dejándose el alma. Y eso hay que respetarlo".

Redes sociales

La entrenadora del Club Boxeo Utrera habla de otro elemento clave en la expansión del boxeo: las redes sociales. "Tienen un papel brutal. Gracias a ellas, muchos chavales conocen el boxeo, ven entrenamientos, combates y se animan a probar. Pero también es un arma de doble filo: porque a veces se vende solo la parte estética, el show, el postureo, y se olvida que el boxeo es un deporte muy serio, que exige sacrificio, preparación y valores. Por eso creo que hay que usarlas bien, mostrando la realidad del boxeo con honestidad".

El crecimiento del boxeo tiene mucho que ver con el trabajo que han realizado los clubes de base. El aumento de ellos ha permitido aumentar el número de veladas, por ejemplo. Nana García apunta que esto "da más opciones a la gente para entrenar, fomenta la competencia sana entre clubes y, sobre todo, le da vida a la comunidad del boxeo. Nosotros desde el Club Boxeo Utrera, por ejemplo, estamos siempre intentando organizar veladas, mover a nuestros boxeadores y trabajar en conjunto con otros clubes. Todo eso ayuda a que el boxeo siga creciendo con fuerza y se mantenga vivo en la zona".

Nana García finaliza reivindicando "el trabajo silencioso que hay detrás del boxeo real, el de los clubes humildes, los entrenadores que damos la vida por nuestros chicos, y los boxeadores que entrenan cada día con disciplina, muchas veces sin apoyo ni recursos. Ojalá algún día se valore más el esfuerzo que el show, porque aquí hay talento de verdad. Y si cuidamos lo auténtico, el boxeo andaluz puede llegar muy lejos".