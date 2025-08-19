Cádiz celebra una nueva edición de su festival de cine Alcances con Pilar Távora y Alex O'Dogherty como protagonistas

Cádiz volverá a ser a partir del 26 de septiembre el epicentro del cine documental. El Festival Alcances celebra su 57 edición con un marcado protagonismo andaluz. Alex O'Dogherty inaugurará esta edición que rendirá homenaje a Pilar Távora y a un clásico del documental andaluz, como es la película 'Rocío'.

La programación oficial se compone de 22 títulos. La mitad del total de las proyecciones están dirigidas por cineastas femeninas. Se tratan de siete largometrajes y 15 cortos que lucharan por hacerse con la caracola.

La inauguración de esta 57ª edición que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre, volverá a estar protagonizada por una obra de un andaluz. En este caso, será la película De todos lados un poco, del cineasta isleño Alex O’Dogherty. Su autor, presente en la rueda de prensa, ha agradecido la invitación del festival para presentar su obra. “Mi película es un trabajo que parte de un caso particular (la búsqueda del origen de mi apellido) para llegar a hablar de un tema del que creo que hay que hablar más; el de la gente que tiene que abandonar sus casas para buscar una vida mejor”. La jornada inaugural se completará con un pase especial en el Mercado Central de Abastos del documental concierto Stop Making Sense.

A la presentación del festival, a la que han asistido, la teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González; el director artístico de Alcances, Javier Miranda; así como los cineastas Pilar Távora, homenajeada este año por el festival, Alex O’Dogherty, director de la película inaugural; Nacho Sacaluga, miembro del jurado oficial; y Carles Montiel, director de South International Series Festival. Durante el acto la teniente alcalde de Cultura de consistorio gaditano ha puesto en valor la programación tan diversa que ofrece Alcances y ha destacado: “el potencial del cine documental como herramienta para el cambio social, la comprensión y el diálogo”.

Colaboración con South International Series Festival

Esta nueva edición del festival de cine documental Alcances está marcada, entre otras cosas, por el inicio de una nueva vía de colaboración con South International Series Festival con sede en Cádiz, que patrocinará el pase de un documental perteneciente a Movistar Plus+, encargándose de la presentación y coloquio del mismo. En concreto la obra elegida es Ellas en la ciudad, de la andaluza Reyes Gallegos, que será introducida por el miembro del equipo de South, Alejandro Ávila.

Actividades paralelas

Se harán dos pases en espacios públicos de Cádiz, uno en el centro histórico (Alameda Apodaca) y otro en Puertatierra (Plaza Reina Sofía de La Laguna). En estas plazas se proyectarán las películas Esa ambición desmedida, de Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González, sobre el música C. Tangana y La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por el propio cantante.

También se ofrecerán dos conciertos en espacios públicos de la ciudad. Uno será el ya citado en el marco del acuerdo de colaboración con South International Series Festival, dedicado a bandas sonoras de películas el 14 de septiembre, y otro el 25 de septiembre dentro la participación de Alcances en el programa “Orgullosos de nuestra Historia”, con bandas sonoras de películas ambientadas en la antigua Roma. Se encargará de estos conciertos la Camerata L’istesso Tempo, bajo la dirección del maestro José Luis López Aranda.

La Plaza de España volverá a ser escenario de actividades culturales en el marco del festival Alcances. En esta edición, desde el 12 de septiembre se podrá disfrutar en este espacio peatonal de una exposición de trabajos del veterano fotógrafo gaditano Fernando Fernández.

Actividades educativas

El Festival Alcances redobla este año su apuesta por las actividades de carácter educativo. Durante el curso se han desarrollado talleres en el CEIP Josefina Pascual dirigido a Primaria y un taller profesional en el Instituto de Cine Madrid sobre historia del documental de Marianela Orozco.

En este sentido, el programa Formadoc cambiará de formato y contará con diferentes pases y actividades para escolares y estudiantes.

Además, en el marco de este programa se desarrollará un taller de Samuel M. Delgado en colaboración con el Instituto de Cine Madrid y una masterclass del director Chema García Ibarra sobre su experiencia como realizador de cine.