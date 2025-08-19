Calendario del curso escolar para el curso 2025-26 en Andalucía: inicio de clases, festivos y vacaciones

El verano empieza a despedirse y la vuelta al cole se acerca. En Andalucía, el curso escolar 2025-2026 dará comienzo el miércoles 10 de septiembre para el alumnado de Educación Infantil y Primaria. mientras que los matriculados en Enseñanzas Deportivas,iniciarán las clases el 1 de septiembre.

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas artísticas Superiores, comienza el lunes 15 de septiembre, según detalla el calendario publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El cierre del curso escolar está programado para el lunes 22 de junio del 2026 en todos los niveles educativos desde Educación Infantil hasta Bachillerato pasando por Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional. Además, se debe tener en cuenta que cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, tal y como figura la normativa vigente en Andalucía.

Vacaciones y festivos

Como cada año, el calendario escolar incorpora los festivos nacionales y los autonómicos. En el caso andaluz:

Navidad: Desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero serán días no lectivos en todas las provincias que volverán al cole el mismo día 7, exceptuando Granada y Málaga que también marcan esa jornada como día no lectivo.

Semana Santa: Periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2026 y el 5 de abril (ambos inclusive).

Días Festivos:

Lunes 13 de octubre de 2025: Fiesta Nacional de España.

Sábado 6 de diciembre de 2025: Festividad de Todos los Santos.

Sábado 6 de diciembre de 2025: Día de la Constitución española.

Lunes 8 de diciembre de 2025. Día de la Inmaculada.

Sábado 28 de febrero de 2026. Día de Andalucía.

Jueves 2 de abril de 2026. Jueves Santo.

Viernes 3 de abril de 2026. Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo de 2026. Día Internacional de los Trabajadores.

Los días no lectivos pueden cambiar según la provincia. Almería, Córdoba, Huelva y Jaén celebrarán el Día de la Comunidad Educativa el 2 de marzo. Por otro lado, Cádiz y Málaga, adelantan esta celebración al 27 de febrero. Aparte hay que tener en cuenta las festividades de cada municipio.