Vuelta al cole

Calendario del curso escolar para el curso 2025-26 en Andalucía: inicio de clases, festivos y vacaciones

El alumnado de Educación Infantil y Primaria comienza el 10 y la Secundaria arrancará el 15 de septiembre

Niños entrando

Niños entrando / L.O.

Lucía Escudero Funes

Lucía Escudero Funes

Sevilla

El verano empieza a despedirse y la vuelta al cole se acerca. En Andalucía, el curso escolar 2025-2026 dará comienzo el miércoles 10 de septiembre para el alumnado de Educación Infantil y Primaria. mientras que los matriculados en Enseñanzas Deportivas,iniciarán las clases el 1 de septiembre.

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas artísticas Superiores, comienza el lunes 15 de septiembre, según detalla el calendario publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El cierre del curso escolar está programado para el lunes 22 de junio del 2026 en todos los niveles educativos desde Educación Infantil hasta Bachillerato pasando por Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional. Además, se debe tener en cuenta que cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, tal y como figura la normativa vigente en Andalucía.

Vacaciones y festivos

Como cada año, el calendario escolar incorpora los festivos nacionales y los autonómicos. En el caso andaluz:

Navidad: Desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero serán días no lectivos en todas las provincias que volverán al cole el mismo día 7, exceptuando Granada y Málaga que también marcan esa jornada como día no lectivo.

Semana Santa: Periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2026 y el 5 de abril (ambos inclusive).

Días Festivos:

  • Lunes 13 de octubre de 2025: Fiesta Nacional de España.
  • Sábado 6 de diciembre de 2025: Festividad de Todos los Santos.
  • Sábado 6 de diciembre de 2025: Día de la Constitución española.
  • Lunes 8 de diciembre de 2025. Día de la Inmaculada.
  • Sábado 28 de febrero de 2026. Día de Andalucía.
  • Jueves 2 de abril de 2026. Jueves Santo.
  • Viernes 3 de abril de 2026. Viernes Santo.
  • Viernes 1 de mayo de 2026. Día Internacional de los Trabajadores.

Noticias relacionadas y más

Los días no lectivos pueden cambiar según la provincia. Almería, Córdoba, Huelva y Jaén celebrarán el Día de la Comunidad Educativa el 2 de marzo. Por otro lado, Cádiz y Málaga, adelantan esta celebración al 27 de febrero. Aparte hay que tener en cuenta las festividades de cada municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La estación de Aemet del aeropuerto de Sevilla marca la máxima de Andalucía este viernes
  2. Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: 'Ni caso a los acomplejados
  3. Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes
  4. ¿Adiós al calor? No tan rápido: dos provincias andaluzas se preparan para temperaturas que sorprenden
  5. Andalucía se despide de la ola de calor con todas las provincias en aviso naranja
  6. Una gaditana revela lo que nunca se debe hacer en las playas de Andalucía: 'No hace falta
  7. Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
  8. Chiclana reclama a la Junta inversiones en sanidad 'para no perder la competitividad' este verano

La gestión de los incendios eleva la crispación política en Andalucía: aumenta la presión sobre Moreno

La gestión de los incendios eleva la crispación política en Andalucía: aumenta la presión sobre Moreno

Cádiz celebra una nueva edición de su festival de cine Alcances con Pilar Távora y Alex O'Dogherty como protagonistas

Cádiz celebra una nueva edición de su festival de cine Alcances con Pilar Távora y Alex O'Dogherty como protagonistas

Calendario del curso escolar para el curso 2025-26 en Andalucía: inicio de clases, festivos y vacaciones

Calendario del curso escolar para el curso 2025-26 en Andalucía: inicio de clases, festivos y vacaciones

Tres detenidas al desmantelar un piso en San Fernando destinado a la explotación sexual de mujeres

Tres detenidas al desmantelar un piso en San Fernando destinado a la explotación sexual de mujeres

Las consecuencias letales de la ola de calor: una muerte al día en Sevilla por las altas temperaturas

Las consecuencias letales de la ola de calor: una muerte al día en Sevilla por las altas temperaturas

Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: "Me pica todo"

Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: "Me pica todo"

Una "imprudencia" durante la quema del 'Toro de Fuego' de Escacena deja a una joven herida con quemaduras

Una "imprudencia" durante la quema del 'Toro de Fuego' de Escacena deja a una joven herida con quemaduras

El Gobierno da otro paso para el derribo del Algarrobico y rechaza el recurso de la propiedad contra la expropiación

El Gobierno da otro paso para el derribo del Algarrobico y rechaza el recurso de la propiedad contra la expropiación
Tracking Pixel Contents