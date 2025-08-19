Las consecuencias letales de la ola de calor: Andalucía registra 36 muertes por altas temperaturas

La ola de calor ha causado estragos en Andalucía. Las alerta por temperaturas que se prolongaron desde el 3 al 18 de agosto han provocado un periodo de alta mortalidad, registrando en la comunidad andaluza hasta 36 muertes atribuibles a temperaturas extremas.

Tal como se extrae de los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diario (MoMo), Sevilla ha sido la provincia que más fallecidos a causa del calor ha contabilizado, un total de 14. Le sigue con Almería, con ocho muertes atribuibles al calor; Jaén, con cinco muertes; Córdoba y Granada, con cuatro muertes cada una y Huelva, con un solo fallecido.

Sólo en las provincias de Cádiz y Málaga no se tienen registros de muertes por esta causa durante los 16 días que ha durado esta ola de calor, la más larga desde la registrada en julio de 2022.

Mínimo un muerto diario

Los datos aportados por el MoMo, perteneciente al Ministerio de Sanidad, también permiten observar cuáles son los días en los que más muertes se registraron por las altas temperaturas. Fueron el 14 y el 15 de agosto, contabilizando cinco fallecimientos atribuibles al calor cada jornada. Salvo el domingo 3 de agosto, día en el que arrancó la alerta por ola de calor de la Aemet, todos los días que se prolongó este episodio de altas temperaturas se notificó, como mínimo, una muerte relacionada con el incremento de los termómetros.

La semana más letal ha sido la del 11 al 17 de agosto, contabilizando 25 de las 36 muertes atribuibles al calor. La última muerte por esta causa conocida en Andalucía tuvo lugar en la localidad cordobesa de La Rambla. Un varón de 77 años que salió a pasear, como cada día, pero que falleció "a consecuencia del extremo calor".

Defunciones atribuibles a las altas temperaturas durante la ola de calor / MoMO

Alta mortalidad en 2025

En lo que va de verano de 2025, según los datos del Ministerio, ya se contabilizan más muertes asociadas al calor que en 2024. Durante este periodo estival -que arranca el 15 de mayo-, ya han fallecido 169 personas por esta causa, mientras que en 2024, la cifra fue de 130.

No obstante, no se han alcanzado las cifras observadas en 2023 y 2022, cuando el MoMo anotó 274 y 443 muertes, respectivamente, atribuibles al calor, coincidiendo también con las dos últimas grandes olas de calor registradas en España.