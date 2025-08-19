La gestión de los incendios eleva la crispación política en Andalucía: aumenta la presión sobre Moreno

Incendio en Tarifa, llamas en la Mezquita de Córdoba y fuego en Zahara de los Atunes. Este podría ser el resumen informativo de Andalucía durante el mes de agosto. El fuego ha ocupado portadas y llenado los titulares mientras los andaluces estaban de vacaciones. Mientras muchos siguen todavía en la playa o en la montaña, tanto la oposición como los sindicatos han redoblado la presión sobre el Gobierno andaluz exigiendo respuestas.

La izquierda andaluza ha reclamado explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a su Ejecutivo ante las llamas que han afectado Andalucía durante el mes de agosto. Ante esta situación, el PSOE, Por Andalucía y Adelante exigen ahora un pleno extraordinario, que se celebraría antes de que termine el mes de agosto, en el que se den explicaciones. La petición ha sido presentada este lunes ante la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento, que se reunirá este viernes para tomar una decisión.

Los primeros en pedir la comparecencia de los consejeros responsables -el responsable de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el caso de Tarifa y la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, con la Mezquita-, fueron los diputados del PSOE andaluz, primero sobre la Mezquita el 11 de agosto y después sobre los incendios el día 12. A la petición de los socialistas se han sumado este lunes 18 Adelante y Por Andalucía.

La oposición exige respuestas

El portavoz de Adelante Andalucía confía en que no haya que "esperar más de un mes a que a finales de septiembre lo expliquen de manera ordinaria". "Creemos que es de sentido común y de lógica que algo que preocupa a los andaluces vengan y lo expliquen", ha insistido. Como él, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, confía en que se "atienda" su petición y "que el gobierno de Moreno Bonilla comparezca dé la cara y dé todas las explicaciones y aclare todas las dudas que se van acumulando ante su silencio".

Pese a que la Diputación Permanente continúa trabajando, en el mes de agosto no se celebran sesiones plenarias en la Cámara autonómica. Así, si no se aprueban las peticiones de la izquierda, no será hasta septiembre cuando se puedan debatir estas cuestiones. Por el momento, los populares no han anunciado su postura, pero desde la oposición creen que la mayoría absoluta de la que goza Moreno frenará la propuesta.

"Andalucía es la comunidad autónoma que no se gasta el dinero que hay para prevenir los incendios", ha asegurado la portavoz de los socialistas, María Márquez, en la Feria de Málaga. Allí, ha defendido que "está media Andalucía preguntándose como dónde está Wally", en relación a Moreno y ha denunciado que la presidencia está "absolutamente vacante". "Lo único que tenemos es al consejero de la presidencia, Antonio Sanz, que lo vemos en la foto, que parece que es el protagonista de la película", ha insistido.

A las críticas de la izquierda se suma también la presión de los sindicatos de bomberos, que han convocado una huelga para este miércoles. Los representantes de los trabajadores lamentan "falta de medios" y efectivos con la que luchan contra las llamas y aseguran que "de vez en cuando las situaciones que se dan son insostenibles". "Para hacer frente a estos incendios [como los sufridos en Tarifa y Zahara] 3.000 bomberos son pocos", subraya Raúl Mena, secretario general de Comisiones Obreras en Asema y bombero del Infoca a El Correo de Andalucía.

La Junta denuncia el pacto de Sánchez

La mayor parte del territorio de Andalucía permanece en riesgo extremo de incendios estos días. La alerta del Plan Infoca, que afecta principalmente a la zona Occidental de la comunidad autónoma, permanecerá al menos hasta el próximo jueves 21 de agosto, después de semanas en nivel rojo, cuando ya se ve una clara reducción del riesgo en la mayor parte de las provincias.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado en una entrevista en Canal Sur Radio que "el año que llevamos con tantísima lluvia en primavera hizo que el campo ganara en frondosidad; esa misma frondosidad con las altísimas temperaturas que estamos padeciendo se convierte en combustible y si no se hacen los trabajos preventivos durante el invierno, pues tenemos este problema".

Además, el dirigente popular se ha pronunciado sobre la propuesta del presidente Pedro Sánchez de alcanzar un pacto de Estado sobre la emergencia climática. "Por supuesto que sería bueno que hubiera un pacto, no sobre la emergencia climática, un pacto sobre todo lo que se pueda pactar", ha defendido, aunque ha lamentado que "Sánchez lanza por la mañana un pacto y minutos después sale este ministro tan activo en redes sociales -en alusión a Óscar Puente-, cuya única tarea que se le conoce es la de poner un tuit cada cinco minutos intentando poner verde a algún dirigente del PP".

La consejera de Economía y Hacienda también ha denunciado la actitud de Sánchez, a quien ha acusado de ofrecer "una medida oportunista, populista". Así, ha destacado que lo que debe hacer "contra los incendios" forestales es "aprobar unos Presupuestos Generales" del Estado (PGE) que "doten en condiciones" los "medios necesarios" para combatir los fuegos. "Este verano ha puesto de manifiesto que tenemos un problema en España, que necesitamos urgentemente un Gobierno que gobierne y que le ponga soluciones a los problemas", ha sostenido.