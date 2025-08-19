Fuego
El Infoca da por estabilizado el incendio declarado en Sanlúcar la Mayor
El fuego se ha propagado por el paraje 'Las Doblas' y en su control han participado un helicóptero Súper Puma, uno semipesado y dos aviones anfibios ligeros
El Infoca ha dado por estabilizado el incendio que se ha declarado esta tarde en la localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor. En cualquier caso, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía mantiene un dispositivo en la zona para su control definitivo.
En concreto, desde las 21.15 horas de este martes, se encontraban en el término municipal de la localidad sevillana -concretamente en el paraje Las Doblas- dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos autobombas, un técnico de operaciones y un especialista en medio ambiente.
Anteriormente, con el objetivo de controlar el fuego iniciado a media tarde al oeste del casco urbano del municipio sevillano, se había desplegado por aire un helicóptero Súper Puma, uno semipesado y dos aviones anfibios ligeros, que se han retirado al caer la noche.
En las últimas horas de este martes se mantenían dos incendios activos en Andalucía: uno en la localidad gaditana de Los Barrios y otro en el paraje Monte Tortuga de Málaga.
- La estación de Aemet del aeropuerto de Sevilla marca la máxima de Andalucía este viernes
- ¿Adiós al calor? No tan rápido: dos provincias andaluzas se preparan para temperaturas que sorprenden
- Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: 'Ni caso a los acomplejados
- Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
- Andalucía se despide de la ola de calor con todas las provincias en aviso naranja
- Una gaditana revela lo que nunca se debe hacer en las playas de Andalucía: 'No hace falta
- Chiclana reclama a la Junta inversiones en sanidad 'para no perder la competitividad' este verano