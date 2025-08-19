El Infoca da por estabilizado el incendio declarado en Sanlúcar la Mayor

El Infoca ha dado por estabilizado el incendio que se ha declarado esta tarde en la localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor. En cualquier caso, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía mantiene un dispositivo en la zona para su control definitivo.

En concreto, desde las 21.15 horas de este martes, se encontraban en el término municipal de la localidad sevillana -concretamente en el paraje Las Doblas- dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos autobombas, un técnico de operaciones y un especialista en medio ambiente.

Anteriormente, con el objetivo de controlar el fuego iniciado a media tarde al oeste del casco urbano del municipio sevillano, se había desplegado por aire un helicóptero Súper Puma, uno semipesado y dos aviones anfibios ligeros, que se han retirado al caer la noche.

En las últimas horas de este martes se mantenían dos incendios activos en Andalucía: uno en la localidad gaditana de Los Barrios y otro en el paraje Monte Tortuga de Málaga.