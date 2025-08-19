La Junta tramita la venta directa a empresas de las villas turísticas sin uso tras no conseguir adjudicarlas en subasta

Desde el año 2019 la Junta de Andalucía ha encadenado distintos procesos con el objetivo de vender inmuebles o solares de titularidad pública que se encontraban, a juicio de los equipos técnicos de la administración, desaprovechados o que suponían un gasto continuo en mantenimiento y conservación. Estas operaciones han generado sólo en la dirección de patrimonio que depende de la Consejería de Hacienda (sin incluir por tanto las actuaciones llevadas a cabo por AVRA) unos ingresos de más de 139 millones de euros.

Entre estas operaciones, en el año 2024 la Junta de Andalucía decidió poner a la venta dos residencias de tiempo libre y tres villas turísticas que se encontraban cerradas y que suponían según las estimaciones de la Consejería un gasto anual de 500.000 euros por cada uno de ellaPas. En total, se ofertaron las cinco instalaciones por 11,4 millones de euros pero sólo dos de ellas, las más económicas, obtuvieron un comprador. Así, en noviembre de 2024 fueron vendidas a operadores privados la villa turística de Cazalla de la Sierra por un importe de 302.000 euros y la villa turística de Fuenteheridos en Huelva por un precio de 532.000 euros.

Sin embargo, los otros tres procesos quedaron desiertos. No hubo compradores, ni en la primera ni en la segunda convocatoria, para la villa turística de Huéscar (Granada) con un precio de venta de 728.553 euros; para la Residencia de Tiempo Libre de Siles (Jaén) que se ofertaba a 789.626 euros ni para la residencia de tiempo libre de Pradollano, la más valiosa, con la que la Junta aspiraba a ingresar 7,4 millones de euros.

Tras quedar desiertas, la Junta abrió un proceso de análisis para determinar los siguientes pasos a dar siempre con el objetivo de enajenar y recuperar para el uso estos edificios que eran de titularidad pública. Por este motivo, tiene en marcha los procesos para la venta a través de adjudicación directa de estas tres instalaciones públicas con el mismo precio al que salieron en la segunda de las convocatorias de subasta. Así figura en la página web de la propia Consejería de Hacienda que abre un nuevo proceso para llegar a un acuerdo y rentabilizar estas instalaciones de carácter turístico hasta el próximo mes de octubre de 2025.

Una veintena de adjudicaciones directas por distintos motivos

Esta vía de la adjudicación directa es un proceso reglado y que se ha llevado a cabo ya en ocasiones anteriores por parte de la Junta de Andalucía para dar otra oportunidad a la venta de suelos o inmuebles de titularidad pública. De hecho, hasta el año 2024 se habían realizado adjudicaciones directas de 4 inmuebles que habían quedado desiertos en distintos procesos por un importe de 1,4 millones de euros.

La vía directa también se puede emplear en los casos que estén debidamente justificados por parte del Consejo de Gobierno. A través de esta vía hasta el año 2024 se habían vendido siete inmuebles principalmente a administraciones públicas o instituciones con proyectos de interés general como es el caso del Cuartel Diego de Salinas vendido al Ayuntamiento de San Roque el suelo en la Cartuja de Sevilla que fue adquirido por el Liceo Francés para un centro francés de tecnología e innovación.

En este año 2025 se han formalizado otros dos acuerdos de adjudicaciones directas. Por un lado, el silo de Gerena adquirido por la cooperativa Campo de Gerena por un importe de 227.000 euros tras quedar desierto en la subasta convocada. Por otro lado, un inmueble en Arcos de la Frontera por un importe de 48.000 euros.

Asimismo, están en trámite distintas adjudicaciones directas por un importe de más de 13 millones de euros a operadores privados o instituciones públicas. Destacan, en este sentido, la operación de venta por 9,2 millones de euros de la antigua sede del Banco de España a la Diputación de Granada por 9,2 millones de euros; el Palacio de Justicia de Linares por 3,5 millones de euros al Ayuntamiento de este municipio. A través de esta vía se están vendiendo también pequeños inmuebles o suelos con tasaciones de importes tan bajos que no encajan en un procedimiento de subasta.