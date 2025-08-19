Muere un trabajador arrollado por una carretilla en Alcalá de Guadaíra

Una persona ha fallecido este martes tras ser arrollada por una carretilla en la calle La Red Dos de de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Según fuentes del 112 consultadas por El Correo de Andalucía, los cuerpos de emergencias que se han personado en el lugar no han podido hacer nada por la vida de la persona trabajadora solo certificar la muerte.

El aviso se ha producido a las 17:10 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha avisado al 112 de un atropello mortal en una nave de la calle La Red Dos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional y se ha notificado también la incidencia desde el centro de coordinación a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Por el momento, se desconocen más datos sobre lo ocurrido. Cabe recordar que se trata del fallecimiento número 28 de un trabajador en la provincia de Sevilla en lo que llevamos de año, superándose los datos de 2024. El último caso que se había conocido hasta la fecha se produjo en Gines el pasado 7 de agosto, cuando un trabajador de 59 años se cayó de una azotea.

363 fallecidos hasta junio

El primer semestre de 2025 se cobró un total de 363 vidas en accidentes laborales en España. Los datos, publicados por el Ministerio de Trabajo, refieren 295 muertes durante la jornada y 68 en los trayectos de ida y vuelta.

La mayoría de los fallecidos, 334, eran asalariadores, mientras que el resto eran autónomos. La mayoría de causas se debieron a infartos, derrames cerebrales u otras causas de muerte súbita (126). Las caídas mortales, como la sufrida por el trabajador de Gines, fueron 49 en los primeros seis meses del año. Accidentes de tráfico, con 39, y aplastamientos, atrapamientos o amputaciones, con otras tantas, se cobraron el resto.

El sector servicios fue el que contabilizó más fallecidos con 133. Tras él, la construcción (87), la industria (48) y la agricultura (27). Del total de muertes, 337 eran hombres y 26 mujeres.

La mesa de diálogo social tiene sobre la mesa un anteproyecto para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada en 1995. Sindicatos como UGT y CCOO han mostrado en varias ocasiones su malestar por la no actualización de la norma.

"El estancamiento legislativo está costando vidas", afirmaron fuentes de UGT a Activos, el diario económico de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece El Correo de Andalucía. Desde CCOO recuerdan que "no se puede seguir gestionando la salud laboral del siglo XXI con herramientas del siglo pasado".