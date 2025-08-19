Los sindicatos de bomberos reclaman mejoras en Andalucía: "Faltan unos 300 efectivos, hay unidades que no están cubiertas"

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España y secretaria general del PSOE-A, cargó este lunes contra el Ejecutivo de Juanma Moreno por la precariedad que viven los bomberos andaluces en los incendios: "Exijo a la Junta de Andalucía y al resto de territorios autonómicos que apliquen la Ley Básica de Bomberos Forestales aprobada por el Gobierno para mejorar las condiciones laborales". Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del gobierno andaluz, le respondió cargando contra Pedro Sánchez por haber cometido cinco errores que el propio presidente "ha reconocido en su comparecencia": "Ha tenido falta de previsión, de planificación, de anticipación, de inversión" y "de reacción y coordinación con las comunidades autónomas".

En primera línea, nada más salir de trabajar, Raúl Mena, secretario general de Comisiones Obreras en Asema y bombero del Infoca, apunta que "de vez en cuando las situaciones que se dan son insostenibles". Mena explica que está "costando la vida llevar agua fresca a la primera línea de los incendios" porque el presupuesto para el avituallamiento, del que se encarga cada provincia, "es inadecuado".

Al cuerpo de bomberos del Infoca le faltan "unos 300 efectivos" y, por ello, hay retenes que no pueden trabajar. "Para hacer frente a estos incendios [como los sufridos en Tarifa y Zahara] 3.000 bomberos son pocos", apunta. A esto se le suma que cada vez hay menos incendios pero mayores, lo que se traduce en una "falta de medios" que perjudica las labores de extinción. En lo que a logística se refiere, "tenemos problemas con los EPI". Además, desde CCOO reclaman el pago de la antigüedad, a lo que ya se comprometió Sanz. El próximo miércoles 20 de agosto, hay convocada una protesta en Cádiz por parte de los sindicatos que representan a los trabajadores del Plan Infoca, CCOO, CGT, UGT, Sibfi y Movimiento Infoca.

Refriega política

La ministra María Jesús Montero compareció en Rota para apuntar que la Junta de Andalucía mantenía a los bomberos en una situación "precaria". "No puede ser que quienes que se juegan la vida contra el fuego estén en precario. Se debe garantizar reconocimiento a estos servidores públicos. Necesitamos que sean personas motivadas, que encuentren también su vocación en relación con la extinción de incendios en unas condiciones adecuadas".

Montero obtuvo la respuesta de Antonio Sanz. El jerezano señaló que, con sus palabras, "la vicepresidenta Montero demuestra desconocer la realidad de Andalucía". Incluso, se atrevió a señalar que "Andalucía es hoy la comunidad autónoma más avanzada en el cumplimiento de esta ley".

"Somos, en ese sentido, la única comunidad autónoma que ya está aplicando la retención pertinente para la aplicación del coeficiente reductor, que es el punto más demandado por el colectivo de bomberos forestales y, además, Andalucía ya tiene reconocida la categoría de bombero forestal en los contratos y nóminas de nuestro personal. Siempre hay que seguir avanzando, pero en lo que regula la ley de bomberos forestales, Andalucía es un ejemplo de cumplimiento, tanto desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, como del coeficiente reductor para la jubilación de derechos específicos en relación con los bomberos", adujo Sanz.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía cree que la intención de Montero era "intentar tapar o distraer la atención sobre los graves errores que en materia de lucha contra incendios y en materia de protección civil ha cometido el gobierno de Sánchez en estos últimos días con los incendios que asolaban a una gran parte de España". Para Sanz, "el único camino contra los fuegos estaba claro que era usar hasta el último recurso disponible tanto del Estado como de la Unión Europea".

Plan Infoca 2025: 257 millones de euros

Desde el pasado 1 de junio y hasta el próximo 15 de octubre, Andalucía se encuentra en riesgo extremo de incendios en toda la comunidad. El pasado 12 de mayo se presentó en Sevilla el Plan Infoca. Antonio Sanz aseguró que en 2025 Andalucía tendría un "presupuesto histórico" de 257 millones de euros y 4.700 efectivos que trabajarán para luchar contra los incendios forestales este verano.

Este presupuesto supone un incremento de 14 millones con respecto al presupuesto del año anterior. "Un dispositivo moderno, eficaz y comprometido con la protección del medio natural de Andalucía", defendió Sanz por entonces.

Este año, además, por primera vez se ha activado el Plan Infoca a través de la EMA, la mayor agencia de emergencias de España. Entonces, Sanz lo veía como una posibilidad para "mejorar la gestión completa e integral de la lucha contra incendios".

"Nos une la precariedad"

En conversación con El Correo de Andalucía, Raúl Mena reconoce que lo que une a los colectivos de bomberos de toda España es "la precariedad". En ese sentido, recuerda que en cada comunidad autónoma los bomberos tienen "condiciones dispares" y dependen de "entes distintos". En el caso de Andalucía, pasaron de la Agencia 'Maya' a Asema (Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía), que comenzó a operar en enero de este mismo año, tiene mando único sobre todos los cuerpos de emergencias de la comunidad y depende de la Consejería de Presidencia. La integración es, según Mena, la culpable de que no se haya cubierto por primera vez el cupo de bomberos.

En cuanto a la ley Básica de Bomberos Forestales, Mena recalca que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en noviembre del pasado año. Sin embargo, "quedó en un cajón" y "no ha habido una toma de contacto para retomar la aplicación de la ley". A pesar de todas estas necesidades, aplicar la Ley Básica de Bomberos Forestales en Andalucía implicaría, en palabras de Mena, "sobre todo que el personal se pueda jubilar a los 59 años". En medio de la refriega política, los bomberos piden mejoras: en cuanto a salarios, a personal y cuestiones logísticas. Pero no es exclusivo de Andalucía. Como apunta Mena: "Si hay algo que nos une a todos [los cuerpos de bomberos] es la precariedad".