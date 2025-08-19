Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía por un incendio en Toledo

Nueva incidencia en la circulación de los trenes entre la Comunidad de Madrid y Andalucía tras un incendio en Toledo. Renfe ha comunicado este martes poco después de las 19.00 horas la suspensión de la circulación entre Yeles y La Sagra por un incendio de una fábrica cercana a la vía. Este suceso está afectando a las conexiones entre ambas comunidades y también a las circulaciones con Castilla-La Mancha. La presencia de humo está dificultando mucho la visibilidad y ello impide que se pueda circular. Los bomberos, mientras tanto, se encuentran actuando en la zona.

Según ha informado Renfe hay al menos seis trenes que tienen como origen o destino Sevilla y Málaga afectados por la incidencia. Concretamente, el AVLO de las 18.35 entre Madrid y Málaga se encuentra estacionado en Torrejón de Velasco, mientras que el AVE entre Sevilla y Madrid que partió a las 16.36 está estacionado en Malagón. El AVE Málaga-Madrid de las 17.00 horas se encuentra parado en Mora y la línea de alta velocidad entre Sevilla y Valencia está detenida en Ciudad Real. Por último, el AVE Murcia-Málaga está en Madrid Puerta de Atocha al igual que la conexión Figueres Sevilla.

Esta nueva incidencia se suma a la que ahora mismo está afectando a Madrid en su conexión con Galicia por la misma razón, en este caso por los incendios de Ourense. La situación en la zona ha imposibilitado que este martes se haya recuperado el servicio de alta velocidad. Ante la evolución del fuego y para facilitar la planificación de los usuarios, se ha mantenido suspendido el servicio durante todo el día.

Las incidencias entre Sevilla y Madrid siguen reproduciéndose con regularidad. Hace dos semanas, los trenes de alta velocidad que circulan entre las dos ciudades sufrieron retrasos por la "avería" de un Ouigo entre Sevilla y Guadajoz. Un día antes, se registró otra avería que quedó "solucionada" pasadas las 5.00 horas tras afectar a nueve trenes -cinco de larga distancia y cuatro de media distancia-, lo que obligó a la evacuación de 2.200 pasajeros, que llegaron a estar hasta diez horas parados dentro de los vagones.

Hasta tres horas de retrasos sufrieron trenes de AVE, Ouigo, Iryo y Alvia entre Madrid y Andalucía tras averiarse un convoy, también esa misma semana, en aquella ocasión en el tramo entre Puertollano y Brazatortas (Ciudad Real). O a finales de julio, una incidencia en la señalización en la infraestructura entre la localidad toledana de Mora y la comarca de La Sagra afectó a la circulación de trenes de alta velocidad y media distancia en sentido Madrid.