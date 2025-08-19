Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: "Me pica todo"

Los trabajadores que deben realizar su labor de cara al público atesoran en su memoria miles de anécdotas y experiencias de todo tipo sobre las diferentes y curiosas situaciones a las que se han tenido que enfrentar cuando llevaban a cabo su tarea. Una realidad que se multiplica en el caso de profesiones como la de taxista, en el que la cercanía con el cliente y el ambiente de intimidad que se crea en el interior del vehículo hace que muchos pasajeros se desenvuelva con una mayor naturalidad de lo que lo harían en otro entorno, dejando tras de sí historias únicas.

Es lo que le ha pasado a una taxista de Marbella que ha mostrado a través de su perfil 'pauntaxiquepillo' la situación que ha vivido con uno de sus pasajeros y que le ha obligado a parar el vehículo en mitad de la carretera. "Me pica ya todo", ha explicado la joven.

Tal y como ha relatado ella misma, todo ha ocurrido cuando un pasajero ha entrado en su turismo y, "en mitad del trayecto", ha empezado a actuar de forma extraña, sacudiéndose repetidamente el pelo para intentar quitarse algo. "Dice 'Madre mía, vaya bicho, no sé si era una araña o una pulga o qué, lo he tirado ahí a la alfombrilla'", ha asegurado la taxista.

Esta taxista de Marbella, obligada a parar por la presencia de un inesperado pasajero

Tras esto, la joven ha procedido a preguntarle por el tamaño del insecto y su posible ubicación ante el temor de no saber "dónde va a estar ahora". "Total, que a mí me pica ya todo, no sé dónde está es bicho y solo espero que se haya matado del golpe", ha recalcado el tono de humor la profesional.

Una situación que ha obligado a la taxista a detener el vehículo en mitad de la carretera para intentar encontrar este "bicho": "El cliente me ha dicho 'Eso se me ha caído de un árbol con el viento que hace' y digo 'pues gracias por echármelo aquí en el coche'". A lo que ha añadido: "Por lo menos, no habérmelo dicho, para que yo no supiera que eso está aquí".