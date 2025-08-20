Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre

El Ministerio de Hacienda tiene previsto arrancar el curso político con la aprobación de la quita de deuda para todas las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía esta medida, que fue pactada inicialmente con el nacionalismo catalán, supondría una condonación de 18.700 millones de euros, lo que supone el mayor importe ofrecido a cualquier territorio. En la práctica esto permitirá un ahorro en intereses de aproximadamente 1.400 millones de euros en un periodo de diez años.

Sin embargo, desde que se puso encima de la mesa esta oferta la Junta de Andalucía ha mantenido un rechazo firme a la medida que se escenificó especialmente en el plante al Ministerio de Hacienda en una reunión que apenas duró cinco minutos y que estaba diseñada para concretar y negociar los detalles de la condonación de la deuda. Pese a esto, el Gobierno de España sigue adelante en un plan que es clave para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 y tiene previsto llevar el acuerdo a uno de los primeros consejos de ministros de septiembre. Posteriormente, deberá ser ratificado en el Congreso de los Diputados.

"La quita de deuda es una obligación del Gobierno con el independentismo catalán que es quien lo solicita porque Cataluña es la comunidad más endeudada, pero nosotros no tenemos ese nivel de deuda y de hecho ha venido reduciéndose en relación con el PIB", explicó el presidente andaluz, Juanma Moreno. Según los datos oficiales del Banco de España la deuda de Andalucía se situó al cierre del primer trimestre de 2025 en 40.490 millones de euros, un importe similar al que se mantuvo durante todo el año 2024. Sin embargo, el PIB ha venido creciendo durante los últimos ejercicios.

Reivindicación de un nuevo modelo de financiación

El planteamiento de la Junta de Andalucía, desde el principio de la propuesta, ha sido cuestionar que la condonación de la deuda suponga un beneficio directo a las arcas autonómicas y que permita obtener recursos para financiar servicios públicos o inversiones. Así lo ratificó el presidente andaluz en la comparecencia en Málaga: "No nos supone dinero contante". La respuesta del Ministerio de Hacienda, en todo momento, ha sido que la quita supone un alivio en cuanto a los intereses que se calcula en 1.400 millones de euros durante el periodo de amortización de los créditos, que es de aproximadamente una década.

El presidente aprovechó el debate en torno a la quita de deuda para volver a situar encima de la mesa la reivindicación de un cambio del sistema de financiación y mientras tanto la aprobación de un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, como es el caso de Andalucía, que pudiera estar dotado con aproximadamente 1.500 millones de euros.

La posición de Andalucía, que sigue los pasos de otras comunidades, sitúa la propuesta de quita de deuda en una posición compleja. Tal y como ha señalado el Ministerio hasta el momento será cada territorio quien tendrá que solicitar la condonación y por tanto aquellas que no lo pidan no accederán a esta línea y perderán la oportunidad de que se elimine una parte importante de su endeudamiento.