Andalucía sigue en situación de máximo riesgo: el Infoca intenta controlar incendios en Granada y Aracena

Andalucía acumula ya a lo largo de este mes de agosto más de 160 incendios o conatos repartidos por todas las provincias. Durante algunas jornadas, como señalaba este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, se han alcanzado los 15 o 20 en un solo día. Pese a la bajada de las temperaturas y al fin de la ola de calor, la situación de máximo riesgo se mantiene en prácticamente todo el territorio y la previsión es que en buena parte de las provincias se mantenga al menos hasta el próximo fin de semana.

Situación de máxima alerta en Andalucía / El correo

Este miércoles la alerta es máxima, y esto ha obligado al dispositivo del Infoca ha desplegarse en incendios forestales de mayor o menor intensidad repartidos por distintas provincias andaluzas. El incendio que ha alcanzado una mayor dimensión es el desatado en la provincia de Granada, en la zona de Benamaurel, donde se han desplazado hasta siete grupos de bomberos forestales , además de tres aviones y seis helicópteros. El fuego, que arrancó a primera hora de la tarde, sigue sin estar controlado.

Un segundo incendio afecta al término municipal de Aracena, en Huelva, con un gran despliegue de medios aéreos (casi una deecena) y terrestres con tres grupos de bomberos forestales. Las llamas se iniciaron en torno a las seis de la tarde sin que se hayan podido aún controlar. El fuego está afectando a la Sierra de Aracena y a los Picos de Aroche.

En la provincia de Sevilla, el fuego se ha declarado en el paraje La Romera en La Puebla de Cazalla que ha obligado a un amplio despliegue del dispositivo del Infoca, que consiguió controlarlo tras dos horas de trabajo. También se consiguió estabilizar el fuego declarado en Villanueva de La Concepción en Málaga.