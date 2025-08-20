Andalucía sigue en situación de máximo riesgo: el Infoca intenta controlar incendios en Granada y Aracena
Durante este mes de agosto se han rebasado los 160 fuegos o conatos y la situación de peligro se mantiene en casi toda la comunidad hasta el fin de semana
J. A.
Andalucía acumula ya a lo largo de este mes de agosto más de 160 incendios o conatos repartidos por todas las provincias. Durante algunas jornadas, como señalaba este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, se han alcanzado los 15 o 20 en un solo día. Pese a la bajada de las temperaturas y al fin de la ola de calor, la situación de máximo riesgo se mantiene en prácticamente todo el territorio y la previsión es que en buena parte de las provincias se mantenga al menos hasta el próximo fin de semana.
Este miércoles la alerta es máxima, y esto ha obligado al dispositivo del Infoca ha desplegarse en incendios forestales de mayor o menor intensidad repartidos por distintas provincias andaluzas. El incendio que ha alcanzado una mayor dimensión es el desatado en la provincia de Granada, en la zona de Benamaurel, donde se han desplazado hasta siete grupos de bomberos forestales , además de tres aviones y seis helicópteros. El fuego, que arrancó a primera hora de la tarde, sigue sin estar controlado.
Un segundo incendio afecta al término municipal de Aracena, en Huelva, con un gran despliegue de medios aéreos (casi una deecena) y terrestres con tres grupos de bomberos forestales. Las llamas se iniciaron en torno a las seis de la tarde sin que se hayan podido aún controlar. El fuego está afectando a la Sierra de Aracena y a los Picos de Aroche.
En la provincia de Sevilla, el fuego se ha declarado en el paraje La Romera en La Puebla de Cazalla que ha obligado a un amplio despliegue del dispositivo del Infoca, que consiguió controlarlo tras dos horas de trabajo. También se consiguió estabilizar el fuego declarado en Villanueva de La Concepción en Málaga.
- ¿Adiós al calor? No tan rápido: dos provincias andaluzas se preparan para temperaturas que sorprenden
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
- Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: 'Ni caso a los acomplejados
- Andalucía se despide de la ola de calor con todas las provincias en aviso naranja
- Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes
- Este es el pueblo andaluz elegido como en el que 'mejor se come' por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad
- Una gaditana revela lo que nunca se debe hacer en las playas de Andalucía: 'No hace falta
- Hay vidas en juego: ¿dónde está mi TAC, mi ecografía de mama, para cuándo mi colonoscopia?