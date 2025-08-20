Médicos y enfermeros alertan de la "saturación dramática" de los centros de salud de la costa andaluza

La población de la Costa andaluza se multiplica cada verano, sin embargo, la atención médica no aumenta en proporción a la cantidad de visitantes que reciben los municipios del litoral autonómico. Los médicos y enfermeros se han plantado ante la "saturación dramática, de las peores de los últimos años" que se vive en muchos de los ambulatorios del litoral, especialmente en Cádiz, la Costa del Sol y Hueva, donde los profesionales tienen que hacer frente a miles de ciudadanos.

La Consejería de Salud ha recortado este verano su plan de atención. En total, la consejera, Rocío Hernández, anunció en mayo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizaría un total de 36.500 contratos de uno, dos y tres meses durante el periodo estival a médicos, enfermeros y personal administrativo. Esto, según la dirigente andaluza permitiría que todos los centros de salud puedan abrir en julio y agosto, 392 de ellos también por las tardes. En total, el volumen de gasto destinado a toda esta estrategia será de 135 millones.

"La población de algunos municipios puede llegar a multiplicarse por tres o incluso por cinco durante la temporada alta pero los refuerzos de personal son mínimos, las bolsas están vacías y no se están cubriendo las incidencias en muchos puntos de la comunidad autónoma", explica el sindicato, que sostiene que "está provocando una sobrecarga laboral extrema" del personal, ya que "muchos se ven obligados a duplicar turnos o asumir guardias adicionales para suplir las ausencias".

Denuncias del Satse y el Sindicato Médico

El sindicato apunta directamente a "la falta de planificación para destinar refuerzos proporcionales al aumento de población", que definen como "inadmisible". Así, recuerdan que el SAS cuenta con los datos disponibles y previsibles año tras año y denuncia que, aun así "no haya actuado con una planificación realista". Con todo, lamenta que no se trata solo de una "falta de recursos", sino también de "voluntad política para garantizar una sanidad pública de calidad".

"Lo que está pasando este año es lo mismo de todos los años, aunque un poco agravado", subraya a El Correo de Andalucía, Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, que recuerda que "poblaciones de mas de 100.000 habitantes están atendidos por uno o dos médicos". Ojeda lamenta que "la situación es dificilísima", aunque aclara que el colectivo médico vive con esta saturación desde hace varios años, ya que "prácticamente no hay sustituciones porque no hay médicos en bolsas".

El presidente del SMA detalla que "las condiciones que se ofrecen a los médicos hace que muchos opten por no coger los contratos" por lo que es "un deterioro que se va agravando con los años". "El que puede, tira de medicina privada y el que no, tiene unas demoras tremendas", asegura para que explicar que "es un problema de fondo al que hay que buscarle una solución estructural para ampliar las plantillas". Así, sostiene que "la Junta no está sabiendo abordar" la situación y denuncia que "se presume mucho pero el problema de la falta de médicos se agrava".

El SAS se defiende

Las denuncias de los sindicatos han sido rechazadas por el SAS, que defiende que "el Plan de Verano 2025 del SAS responde a un modelo de planificación basado en datos reales, flexible y con capacidad de adaptación, con el objetivo de garantizar la asistencia en toda la comunidad, reforzar las zonas de mayor afluencia turística y ofrecer condiciones de estabilidad que permitan retener y fidelizar a los profesionales". Así, destaca que "la asistencia sanitaria en Andalucía durante este verano está plenamente garantizada gracias a una planificación realista, basada en datos de demanda de años anteriores y en un esfuerzo económico y organizativo sin precedentes".

"Hasta el momento, no se ha registrado incidencias de relevancia asistencial", han insistido desde el SAS ante las reclamaciones. Sin embargo, al hablar de las necesidades que tienen los municipios del litoral durante los meses de verano, cuando las poblaciones pueden llegar a multiplicarse hasta por diez, muchos alcaldes de la Costa andaluza consultados por El Correo de Andalucía ponen el foco sobre la falta de recursos de los servicios sanitarios.

Con este panorama, desde el Satse apuntan a que Cádiz es una de las provincias más afectadas. Si bien sostienen que cuentan con "refuerzos puntuales de uno o dos enfermeros", estos resultan "insuficientes para garantizar una asistencia segura en periodos de alta demanda". En Rota, "la falta de médicos impide completar un tercer equipo y en ocasiones queda un solo enfermero a cargo de urgencias sin cobertura médica" y Chipiona, el centro con más afluencias, registra "colapsos".

Situación en la Costa

Los problemas no se quedan ahí y se producen también en Puerto Real y El Puerto de Santa María, donde la "escasez" de personal durante las tardes "provoca sobrecarga y dificultades para atender avisos urgentes". En Cádiz, centros como La Merced y El Mentidero solo abren por las mañanas, lo que "obliga a los pacientes a desplazarse". En el Hospital San Carlos de San Fernando, las urgencias están "colapsadas", con pacientes esperando "hasta 48 horas" para ingresar por falta de camas, "a pesar de que plantas permanecen cerradas por ausencia de personal".

En Granada "no se han podido cubrir todos los contratos del plan vacacional porque la bolsa está prácticamente a cero", en Almería la cobertura media de los permisos por vacaciones ha sido del 55% y en Huelva las enfermeras están saturadas "el plan vacacional ha sido insuficiente para atender la demanda asistencial". De hecho, "en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez las urgencias están colapsadas con pacientes hacinados en pasillos, largas horas de espera y una plantilla exhausta que no puede asumir la sobrecarga asistencial".

La situación es aún más "grave" en los municipios de la Costa del Sol. Si bien la población censada en esta zona es de 150.000 personas, en verano puede llegar a alcanzar las 600.000. Pese a esta "sobre demanda asistencial" desde el sindicato aseguran que el refuerzo de la plantilla de enfermeras es "mínimo e insuficiente".