Moreno justifica su ausencia en los incendios en Andalucía y exige al Gobierno más medios y un endurecimiento de las penas

Más medios, un endurecimiento de las penas y una reforma de la normativa de montes. Después de las numerosas críticas de la oposición, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto de sus vacaciones y ha reivindicado al Gobierno de España que tome medidas frente a las llamas. Los incendios forestales se han convertido en la principal preocupación de la ciudadanía este verano y el dirigente popular ha marcado las líneas

El Gobierno andaluz invierte 257 millones euros en el operativo, 14 millones más que el año anterior. Además, la Consejería de presidencia ha gastado 20 millones de euros en la compra de 282 nuevos vehículos. Si bien los trabajos de los bomberos se enfrentan ahora a la extinción de las llamas, según ha detallado el presidente de la Junta, el 57% de esta partida presupuestaria se dedica a la prevención durante los meses de invierno.

El presidente de la Junta ha vuelto este miércoles de las vacaciones y ha atendido a los medios en el marco de la Feria de Málaga. Allí ha agradecido de "manera muy especial" a los efectivos del Infoca por las "labores de prevención y extinción" de las llamas. "Hemos tenido incendios que han sido controlados en un tiempo récord, donde no hemos tenido que lamentar daños materiales y, sobre todo, no ha habido que lamentar daños personales", ha aplaudido el presidente andaluz.

"Es el presupuesto más alto de la historia de Andalucía en extinción de incendios", ha defendido Moreno para aclarar que esto "ha facilitado que muchas zonas no hayan ardido". Pese a esto, el popular ha reclamado más recursos para las comunidades autónomas, especialmente cuando los incendios "traspasan fronteras" autonómicas Una vez más, ha recordado que "muchos de ellos son intencionados", por lo que ha exigido una mayor vigilancia y "un endurecimiento del código penal". Todo ello, según el presidente debe ir acompañado de una "flexibilización en la interpretación de las normas para que se pudieran limpiar esos montes".

Continúa el riesgo extremo

Ante las reclamaciones de la oposición por sus vacaciones, el presidente andaluz ha explicado que el consejero está permanentemente en verano y él está "puntualmente informado". "Solicitan mi presencia cuando consideran que es necesaria cuando sobrepasa los límites de control", ha insistido para subrayar que no es partidario de ir "para la foto". "Yo estoy encima, pendiente, y cuando se pide mi presencia, soy el primero en estar", ha sentenciado.

A preguntas de los medios, Moreno se ha pronunciado también sobre el pacto de Estado contra la emergencia climática que propone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ya han criticado algunos de los consejeros andaluces. "Los pactos vacíos no pueden servir, no pueden ser reactivos, tienen que ser previos a que la catástrofe ocurra", ha señalado para insistir en que el socialista "tendría que haberlo ofrecido hace un año y con contenido".

Aun así, la caída de las temperaturas no ha disipado el riesgo de incendios forestales en la comunidad autónoma. Aunque las zonas en alerta por riesgo extremo se van reduciendo, los datos del Plan Infoca mantienen teñido de rojo el mapa de la comunidad autónoma hasta, al menos, el viernes. Eso sí, en relación con días anteriores, este peligro se concentra principalmente en la cuenca del Guadalquivir y las Béticas.

Antes de la intervención de Moreno, los bomberos forestales se han dado cita en Cádiz en una manifestación en la que han reclamado un aumento de los efectivos, más medios y que se les reconozca su antigüedad. Las denuncias de los miembros del Infoca se han centrado en la falta de medios y "promesas incumplidas" por parte del Gobierno andaluz. Liderados por los sindicatos, los efectivos denuncian la situación en la que se tienen que enfrentar a las llamas en condiciones "insostenibles", como subraya Raúl Mena, secretario general de CCOO en Asema y bombero del Infoca a El Correo de Andalucía.

Denuncias de los bomberos

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado "la peleíta" política y ha asegurado que es "de vergüenza lo que ha pasado este verano con los incendios". No es normal que con el peligro que tienen los incendios hoy día tengamos la plantilla de bomberos forestales más pequeña de los últimos 20 años, no es normal que haya o 300 bomberos forestales en la bolsa esperando que les llamen por recortes, no es normal que tengan los EPI caducados, no es normal que tengan camiones que han costado una millonada y que estén parados", ha denunciado.

El secretario general de los socialistas gaditanos, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido explicaciones al presidente andaluz por su "ausencia" y ha denunciado que su Gobierno "ha estado jugando con los bomberos forestales realizando promesas que vuelven a incumplir".El socialista, que ha mostrado su apoyo a los efectivos del Infoca, ha reclamado que se cumpla con sus reivindicaciones y ha reclamado que los bomberos "cuenten con los medios necesarios y con los vehículos todoterrenos necesarios y adecuados", porque ha asegurado que los actuales "no cumplen con las exigencias".

Los grupos de la izquierda esperan al viernes, cuando los populares, que cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento, decidirán si apoyan la celebración de un pleno extraordinario para tratar la gestión de los incendios. En concreto, Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE exigen las intervenciones de los consejeros de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y Sostenibilidad y Medioambiente, Catalina García.