Nuevo accidente laboral en Andalucía: fallece un trabajador en Almería tras una caída de seis metros
El siniestro se ha producido en un edificio en construcción en el centro de la ciudad
Nuevo accidente laboral en Andalucía. Un trabajador, del que no ha trascendido la identidad, ha muerto este miércoles tras caer desde una altura de seis metros en un edificio en construcción en el centro de Almería capital, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El suceso se ha producido en la calle Real, ubicada en pleno casco histórico de la ciudad de Almería, sobre las 18,00 horas, cuando un testigo de los hechos ha alertado al centro de coordinación por la caída de un obrero.
Al lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes de Policía Nacional, la víctima ha fallecido en el lugar tras el siniestro laboral y se ha procedido a la activación del protocolo judicial.
Esta misma semana otro trabajador falleció en un siniestro laboral en esta ocasión en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra tras ser atropellado por una carretila.
- ¿Adiós al calor? No tan rápido: dos provincias andaluzas se preparan para temperaturas que sorprenden
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
- Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: 'Ni caso a los acomplejados
- Andalucía se despide de la ola de calor con todas las provincias en aviso naranja
- Andalucía activa la maquinaria electoral y aprueba 14 millones para los comicios a la espera de que Moreno fije fecha
- Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes
- Este es el pueblo andaluz elegido como en el que 'mejor se come' por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad
- Una gaditana revela lo que nunca se debe hacer en las playas de Andalucía: 'No hace falta