Nuevo accidente laboral en Andalucía: fallece un trabajador en Almería tras una caída de seis metros

El siniestro se ha producido en un edificio en construcción en el centro de la ciudad

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

El Correo

El Correo

Sevilla

Nuevo accidente laboral en Andalucía. Un trabajador, del que no ha trascendido la identidad, ha muerto este miércoles tras caer desde una altura de seis metros en un edificio en construcción en el centro de Almería capital, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se ha producido en la calle Real, ubicada en pleno casco histórico de la ciudad de Almería, sobre las 18,00 horas, cuando un testigo de los hechos ha alertado al centro de coordinación por la caída de un obrero.

Al lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes de Policía Nacional, la víctima ha fallecido en el lugar tras el siniestro laboral y se ha procedido a la activación del protocolo judicial.

Noticias relacionadas y más

Esta misma semana otro trabajador falleció en un siniestro laboral en esta ocasión en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra tras ser atropellado por una carretila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Adiós al calor? No tan rápido: dos provincias andaluzas se preparan para temperaturas que sorprenden
  2. Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
  3. Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: 'Ni caso a los acomplejados
  4. Andalucía se despide de la ola de calor con todas las provincias en aviso naranja
  5. Andalucía activa la maquinaria electoral y aprueba 14 millones para los comicios a la espera de que Moreno fije fecha
  6. Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes
  7. Este es el pueblo andaluz elegido como en el que 'mejor se come' por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad
  8. Una gaditana revela lo que nunca se debe hacer en las playas de Andalucía: 'No hace falta

Andalucía sigue en situación de máximo riesgo: el Infoca controla incendios en Sevilla, Aracena y Granada

Andalucía sigue en situación de máximo riesgo: el Infoca controla incendios en Sevilla, Aracena y Granada

Nuevo accidente laboral en Andalucía: fallece un trabajador en Almería tras una caída de seis metros

Nuevo accidente laboral en Andalucía: fallece un trabajador en Almería tras una caída de seis metros

Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre

Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre

Moreno dice que es el Gobierno el que debería regular la tasa turística que le piden Málaga y Sevilla

Moreno dice que es el Gobierno el que debería regular la tasa turística que le piden Málaga y Sevilla

Nueva agresión en un ambulatorio: una usuaria golpea en insulta a varios facultativos en San Juan del Puerto

Nueva agresión en un ambulatorio: una usuaria golpea en insulta a varios facultativos en San Juan del Puerto

Detenido el sospechoso de apuñalar a una persona en una reyerta durante la pasada Feria de Jerez

Detenido el sospechoso de apuñalar a una persona en una reyerta durante la pasada Feria de Jerez

Moreno justifica su ausencia en los incendios en Andalucía y exige al Gobierno más medios y un endurecimiento de las penas

Moreno justifica su ausencia en los incendios en Andalucía y exige al Gobierno más medios y un endurecimiento de las penas

Agenda de conciertos en Andalucía 2025: fechas y festivales en agosto y septiembre

Agenda de conciertos en Andalucía 2025: fechas y festivales en agosto y septiembre
Tracking Pixel Contents