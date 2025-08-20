Estas son las tres ciudades andaluzas que se han colado entre las más queridas de España: "Hay muchos motivos"

Andalucía se ha convertido en uno de los destinos favoritos para gran parte de los turistas nacionales e internacionales por la calidad de sus paisajes, su rico patrimonio monumental, histórico y cultural, su exquisita gastronomía y la forma de ser de sus habitantes. Un hecho que ha provocado que tres ciudades andaluzas se encuentren entre las cinco más queridas de toda España.

Son los resultados que ha arrojado un estudio realizado por la revista especializada en cultura y viajes 'España Fascinante', en la que sus propios lectores han sido los encargados de escoger entre toda la geografía nacional las ciudades más queridas. Y entre estas cinco, tres son de la comunidad autónoma.

Costa de Málaga / Álex Zea

Málaga, la quinta ciudad más querida de España

En el puesto número 5 se encuentra Málaga y su "espléndida Costa del Sol". "Pero no solo sus playas han hecho que Málaga ocupe este puesto, también su amplia oferta cultural, sus pueblos blancos y su gente", han señalado desde la publicación sobre este territorio.

Además, han señalado que otro de sus atractivos es la "alta influencia de Picasso" y los grandes símbolos de la ciudad, como su Teatro Romano, el Castillo de Gibralfaro o la Alcazaba, "una de las fortalezas más impresionantes de Andalucía".

Sevilla, medalla de plata de las ciudades más queridas de todo el país

Mientras que la cuarta posición ha recaído en Valencia y la tercera en Barcelona, el segundo puesto ha sido de nuevo para una provincia andaluza, en concreto, su capital, Sevilla, de la que han asegurado que "no puede faltar en la zona alta de cualquier ránking". "Es una provincia muy querida", han recalcado.

Catedral de Sevilla y la Giralda. / El Correo

Sobre las causas por las que el territorio hispalense consigue la "medalla de plata" de este listado, la revista ha asegurado: "Hay muchísimos motivos culturales, su famosa Feria, la Semana Santa, el arte flamenco, entre otras muchas".

"Y, además de todas las cosas maravillosas que tiene esta provincia, si ponemos la mirada en su capital, podemos ver monumentos renacentistas y mudéjares que la hacen brillar como ninguna", ha añadido, tras afirmar que estos aspectos y el "buen ambiente" de sus calles y su gente completan todo lo que se puede pedir de un lugar.

La Alhambra de Granada. / Pixabay - ELG21

Granada, la ciudad más querida de toda España

Y encabezando el listado de las ciudades más queridas de España se encuentra Granada gracias a su "impresionante patrimonio nazarí" y a otros elementos que la hacen un lugar que visitar "por lo menos, una vez en la vida".

"Granada no defrauda a nadie", han recalcado desde la revista sobre esta provincia en la que, más allá de su conocida Alhambra, monumento más visitado de España, y su núcleo medieval, "que es Patrimonio de la Humanidad", los viajeros destacan la belleza de Sierra Nevada, su riqueza gastronómica, con las tapas como su principal referente, y el "crisol de culturas andaluz". "Vaya, que es un lugar que lo tiene todo", han concluido.