Jorge Fernández, bombero andaluz del Infoca desplazado a los incendios de Galicia: "Jamás había visto esto"

Jorge está acostumbrado a ver el fuego, lleva 21 años en el Infoca en Granada como bombero. Sin embargo, lo que vio el pasado miércoles "no lo había visto jamás". Iba en helicóptero camino de Galicia junto a otros 17 compañeros para ayudar en la extinción de incendios cuando pararon a repostar en Talavera. Al poco de retomar el vuelo comenzó a ver humo por todas partes. "Lo que está pasando este año no se recuerda ni hay datos con respecto a incendios similares".

El jueves ya estaban sobre el terreno Fernández y sus compañeros de la Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), el cuerpo de élite del Infoca. Ayudaron en las labores para controlar el incendio más grande de la historia de Galicia, declarado en Larouco (Ourense) el pasado 13 de agosto. Ha quemado ya más de 20.000 hectáreas y sigue incontrolado.

Tuvieron problemas de acceso y también detectaron que hay "un gran problema de coordinación entre comunidades". Fernández explica que los medios que tienen los andaluces son diferentes a los que ostentan los gallegos. Si en un lugar el pasto es más seco y de rastrojos, en Galicia se encuentran grandes prados y bosques. Por lo tanto, en el Sur se cuenta con herramientas más rudimentarias para apagar el fuego, pero también más eficaces.

"Nosotros por donde pasamos, no se vuelve a encender", apunta Fernández. Y las labores en el norte con las herramientas del sur se complican. "Nosotros trabajamos, por ejemplo, con líneas de defensa y ellos no lo practican, sino que tienen mochilas extintoras, entre otras. Allí el combustible es mucho mayor y los montes están cerrados". El método andaluz "es más lento, pero es más seguro", insiste.

El resto de días se fueron a Lugo. Allí comenzaron a trabajar en las mismas labores el tercer día. El cuarto hicieron lo propio, pero de manera más autónoma, trabajando en zona que ellos mismos veían seguras.

En teoría, debían estar en Galicia un día más. Sin embargo, tuvieron que volver a Andalucía una vez finalizado el cuarto día, porque no podía estar la zona oriental de la Comunidad Autónoma descubierta. "El sentir mío y de mis compañeros es que estamos desbordados", se resigna Fernández sobre lo vivido en estos días.

El mayor fuego de la historia

El fuego declarado en Galicia el pasado 13 de agosto es ya el mayor de la historia. Hay más de 20.000 hectáreas calcinadas solo en el que comenzó en Larouco. Además, hay otros seis fuegos activos.

En total, han ardido en Galicia en las últimas semanas 70.000 hectáreas de terreno. La madrugada del miércoles se consiguieron estabilizar dos de los incendios, lo que permitió rebajar el nivel de alerta.

Endurecimiento de penas

Este miércoles, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, compareció para pedir un endurecimiento de las penas por provocar incendios forestales. La batalla judicial contra quienes incendian los montes es ardua, tal y como explicó este periódico: hay pocas condenas al año y muchos ilícitos se cometen por imprudencia.

En este sentido, el bombero Fernández está de acuerdo con Moreno. Él mismo resalta que es difícil detener "a un pirómano". Sin embargo, piensa que las penas son mayores, "no se conoce ningún caso en el que haya habido una gran pena". Recuerda el caso de una turista francesa que se perdió en medio del monte en Granada, hizo fuego para pedir auxilio y provocó un incendio forestal. "Se fue y ya está".

Falta de efectivos en Andalucía

En total, Andalucía cedió 18 efectivos, cinco coches y cinco conductores. El motivo de la vuelta un día antes fue que no podían dejar descubierta Andalucía Oriental. Los bomberos andaluces han reclamado en varias ocasiones que este año el número de plazas no está cubierto. Faltan "unos 300", denunciaban el pasado lunes los sindicatos en El Correo de Andalucía.

Fernández no sabe decir cuántos, solo que hay retenes que están incompletos. En este sentido, destaca lo oportuno de la vuelta un día antes. De otra manera, hubieran tenido problemas para cubrir el incendio que se declaró en Benamaurel (Granada) este miércoles. De hecho, el bombero atendió a este periódico tras realizar las labores de extinción en este fuego. Explicaba que en la zona oriental de Andalucía, por el tipo de vegetación, los incendios se producen de manera más tardía que en la oriental y están en riesgo hasta octubre.

Este miércoles, en Cádiz, los efectivos del Infoca se manifestaron para pedir mejores condiciones para realizar su trabajo. En una protesta convocada por CCOO, CGT, UGT, Sibfi y Movimiento Infoca reclamaron la precariedad bajo las que cumplían sus funciones.