La natalidad continúa en caída libre y aleja a Andalucía del objetivo de alcanzar los 10 millones de habitantes

La natalidad baja en Andalucía y la edad para ser madre por primera vez no para de retrasarse. Estos son los principales escollos que, sumados a la despoblación, se encuentra la Junta de Andalucía trabaja por llegar a los 10 millones de ciudadanos en la comunidad autónoma. Ese es el objetivo que tiene la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que desarrolla nuevas medidas para alcanzar esta meta en 2050.

Este mismo miércoles el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el número de nacimientos en los primeros seis meses de 2025: 29.160. Esta cifra choca drásticamente con los nacimientos que había hace una década, en 2016, cuando en los seis primeros meses del año se produjeros 38.316 naciemientos, un 23,9% menos. "Si volviéramos a la tasa de natalidad de hace menos de una década, ya estaríamos en saldo vegetativo positivo o, por lo menos, un saldo vegetativo cero, que es lo que la Comisión Europea está tratando de buscar", explicaba Nieto en Europa Press.

Aunque la Junta defiende que no hay un problema demográfico en Andalucía, todas las provincias andaluzas han experimentado un crecimiento negativo en 2023, año que la Consejería toma como referencia, a excepción de Almería. Ahora, con la I Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía 2025, la Junta busca "ralentizar o incluso revertir estos procesos" de despoblación que padecen algunos territorios de la comunidad para poder alcanzar el objetivo fijado de los 10 millones.

Para lograrlo, el consejero del ramo, José Antonio Nieto, aboga por revertir el saldo vegetativo negativo que padece la comunidad autónoma. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, en 2023 en Andalucía se produjeron 61.397 nacimientos y 74.696 fallecimientos, lo que provocó una pérdida de población de 13.299 personas. Esta es una situación no es nueva, sino que se viene produciendo desde 2018, a partir del cual el territorio ha tenido un crecimiento natural negativo.

Promover la natalidad

2023 fue el año con menos nacimientos en Andalucía en la serie histórica con una tasa de 7,08 nacimientos por cada 1.000 personas, cuatro puntos menos que en el año 2000. Aun así, ha sido superado por 2024, cuando solo hubo 60.486 nacimientos. De hecho, las mujeres de la comunidad se convierten en madre por primera vez a los 31,1 años de media, una cifra que no para de aumentar desde los 70, pero que se sitúa apenas cinco meses por debajo de la media española, que alcanza los 31,6 años.

El drama de la vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los andaluces, y las dificultades para encontrar un trabajo, con una tasa de paro juvenil del 34,31%, son los principales motivos que retrasan la edad a la que las mujeres comienzan a ser madres. Así, más haya del primer nacimiento, un 36,97% de las andaluzas tienen hijos pasados los 35 años y 9,42% lo son pasados ya los 40.

Para fomentar la natalidad y revertir esta situación, además de promover múltiples ayudas fiscales, la Consejería de Justicia propone desarrollar planes de asesoramiento y apoyo mujeres embarazadas y las madres sin recursos con niños de menos de tres años. A esto buscan sumar también ayudas al nacimiento en el caso de partos múltiples y tercer hijo o medidas con impacto positivo sobre la natalidad.

Saldo migratorio positivo

Por el momento, la falta de nacimientos se suple con un saldo migratorio positivo. Según los datos de 2023 que maneja la Junta, 219.045 personas entraron en Andalucía y 158.660 salieron. Esto provocó un aumento poblacional de 61.014 personas. Sin embargo, este crecimiento fue un 31,1% inferior al del año anterior. "Andalucía es la comunidad más poblada porque tenemos ese saldo migratorio positivo, con una presencia importante de inmigración, con un papel decisivo", defiende Nieto

La mayoría de andaluces que emigraron más allá de Despeñaperros marcharon a otras comunidades como Madrid o Barcelona. Aunque también hubo quien se marchó al extranjero, a países como Marruecos o Reino Unido. Mientras, las llegadas provenían, a nivel nacional de Madrid o Cataluña -muchas menos que las salidas- y del extranjero, sobre todo, de países como Marruecos, Colombia y Argentina.

En total, entre el saldo natural y el migratorio, el crecimiento de la comunidad en 2023 fue de 47.715 personas. Entre el año 2000 y 2015, la población andaluza creció en un millón de personas. Sin embargo, esa cifra se redujo en la última década, cuando la comunidad vivió un aumento de solo 300.000 personas. Ahora, el objetivo de la Junta es mantener una media de este crecimiento para poder tener 1,3 millones de andaluces más cuando alcancemos la mitad del siglo.