El PSOE andaluz pide a la Fiscalía que investigue a la Junta por "negligencia" en la prevención de incendios

El PSOE andaluz ha pedido este jueves a la Fiscalía que investigue al Gobierno de Juanma Moreno por su "irresponsabilidad y negligencia" en las labores de prevención de incendios durante el invierno. Desde el 1 de enero han ardido en Andalucía casi 4.000 hectáreas a causa de más de 500 fuegos y el PSOE andaluz achaca esta situación a la falta de los trabajos previos de la Junta de Andalucía.

Por el momento, la Fiscalía de Medio Ambiente investiga si los municipios afectados por las llamas cuentan con planes de prevención. Además, ha ordenado a los fiscales de los territorios a estudiar la existencia de los planes de prevención de incendios ante la "desastrosa situación" que se está viviendo este verano en toda la Península. En un escrito, el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, recuerda a sus compañeros la obligatoriedad de contar con planes de prevención.

"Le pedimos a la Fiscalía que investigue al Gobierno de Moreno Bonilla por su irresponsabilidad y su negligencia a la hora de encargarse de las tareas de silvicultura preventiva y prevención de incendios en el monte andaluz", ha exigido el diputado socialista Mario Jiménez en una rueda de prensa. Además, el dirigente del PSOE-A ha pedido también que se investigue "por qué se han quedado 350 millones de euros sin invertir" en los últimos dos años y a los que Jiménez apunta como "el origen del desastre medioambiental que se ha producido en nuestra comunidad autónoma este verano".

El PSOE no descarta dar más pasos

El socialista ha definido la situación como "un atentado contra el patrimonio público forestal y contra la seguridad de los andaluces". Así, después de recordar que las llamas se dan en un entorno que no está preparado para combatir ese incendio porque no se ha invertido en prevención, ha acusado al Gobierno popular de ser responsable directo de lo que está pasando. "Las competencias de los incendios forestales es del gobierno autonómico", ha recordado para insistir en que Moreno, "no ha estado a la altura de las circunstancias este verano".

Este miércoles, a su vuelta de las vacaciones, el presidente de la Junta recordó que su Gobierno ha invertido 257 millones de euros en el operativo contra los incendios, 14 millones más que en 2024. Además, frente a la denuncia del socialista, el responsable popular puntualizó, en una atención a los medios en la Feria de Málaga, que el 57% de esta partida presupuestaria se dedica a la prevención durante los meses de invierno.

Fuentes socialistas explican a El Correo de Andalucía que por el momento esta petición se va a realizar solo como una denuncia pública. "Vamos a esperar a ver si la Fiscalía hace algo al respecto", señalan estas mismas voces, que insisten en que con los ayuntamientos se han dado pasos en esta dirección y confían en que ocurra lo mismo con la Junta de Andalucía. Sin embargo, desde San Vicente sostienen que la formación no rechaza dar nuevos pasos en el futuro. Así, aseguran que "si no lo hacen" no descartan elevar la petición "a otro nivel".

Desde la Junta han avisado en múltiples ocasiones que este iba a ser un verano complicado en materia de extinción de incendios. Las abundantes lluvias de la primavera, que calmaron la sequía en la que estaba sumida la comunidad autónoma, tiñeron de verde el campo. Todo ese forraje se ha convertido con el calor en pasto seco que se transforma en el mayor combustible para la propagación de las llamas.