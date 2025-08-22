La borrasca ex-Erin sacude la previsión: lluvias y cambios bruscos en la última semana de agosto

El calor regresa a España este fin de semana tras unos días de alivio térmico en máximas y mínimas, aunque para hoy hay cinco comunidades en alertas por tormentas, y a partir del domingo una dana podría dejar un cambio del tiempo, con precipitaciones y nueva bajada de temperaturas en el norte peninsular que ayudarán en la lucha contra los incendios forestales.

Así, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su cuenta X, la última semana de agosto se prevé que sea más fría de lo habitual para esta época del año en la mayor parte de la Península, con lluvias más abundantes de lo normal en algunas zonas del tercio norte peninsular y el archipiélago balear.

Ascenso de temperaturas el sábado

El sábado, el tiempo anticiclónico sobre la Península Ibérica y una pequeña depresión ubicada entre la península y Madeira -que no dejará consecuencias-, darán lugar a cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España, con un ascenso de temperaturas casi generalizados.

Las temperaturas máximas descenderán en Rías Baixas y Andalucía occidental, y aumentarán en el resto de la Península, con ascensos moderados en el tercio norte y con pocos cambios en los archipiélagos. Se superarán los 35 ºC en zonas bajas de la vertiente atlántica sur y en el Miño.

Las mínimas descenderán en el Cantábrico y el Ebro y no bajarán de 20 ºC en el área mediterránea, depresiones de la vertiente atlántica sur y Canarias.

Influencia del huracán Erin el domingo

El domingo, la circulación atmosférica sobre el Atlántico norte estará perturbada por el paso del huracán Erin a borrasca extratropical y, según Camacho, aún existe incertidumbre acerca de la ubicación y fuerza de la formación de una dana sobre la Península Ibérica, que podría centrarse entre las proximidades del Golfo de Cádiz y tener efectos notables en el tercio nordeste de Península y Baleares.

Además, en superficie, se prevé la entrada de un frente atlántico poco activo desde el noroeste.

Así, este día, se prevén probables precipitaciones en el noroeste y nubosidad en el tercio nordeste, acompañadas de tormenta en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea, que pueden llegar a ser localmente fuertes o persistentes en Navarra y norte de Aragón.